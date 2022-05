La ministra de Cultura andorrana, Sílvia Riva, i l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, durant la presentació de la primera edició del premi Mort qui t'ha mort? de relat negre @ep











Andorra no ha estat escollida per acollir els Campionats del Món d'esquí alpí, sinó que serà Crans Montana (Suïssa), com ha decidit el Consell de la Federació Internacional d'Esquí (FIS) aquest dimecres a Milà.





La ministra de Cultura i Esports d'Andorra, Sílvia Riva, ha destacat, en saber la decisió, que Andorra era una candidatura de país i el projecte era "molt ambiciós".

Tot i així, ha afirmat que és una "molt bona sortida per presentar una nova candidatura" en el futur.





Minuts abans de saber el veredicte, els membres de l'oficina tècnica desplaçats a Milà han manifestat que "els ànims estan a dalt" i es mostraven satisfets amb la feina feta, ha explicat el cònsol major --alcalde-- de Canillo, Francesc Camp, la parròquia que acolliria les principals proves.

Andorra ha defensat aquest dimecres la seva candidatura per acollir els Campionats del Món d'esquí alpí del 2027 a Milà, en el marc del 53è Congrés anual de la Federació Internacional d'Esquí (FIS).





Al vídeo de presentació, l'esquiador Joan Verdú, vigent campió d'Europa de gegant, ha defensat: "Tenim el millor terreny de joc" fent referència a les diferents estacions d'esquí ia l'experiència organitzant competicions, també de primer nivell.





El Principat competia amb Crans Montana (Suïssa), Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) i Narvik (Noruega): era la segona vegada consecutiva que suïssos i alemanys presentaven candidatura per optar a l'"esdeveniment insígnia de l'esquí alpí", com es cataloguen els mundials, mentre que els noruecs, com Andorra, s'estrenaven com a aspirants.





Les quatre opcions han tingut 10 minuts cadascuna per presentar la seva candidatura davant del Consell de la FIS i convèncer els 16 membres dels seus punts forts.





Fins i tot Milà s'ha desplaçat una delegació d'Andorra, liderada pels directors general i esportiu de la candidatura Andorra 2027, David Hidalgo i Santi López respectivament.

Els han acompanyat el vicepresident i el gerent de la Federació Andorrana d´Esquí, Patrick Toussaint i Carles Visa, així com altres membres de la comissió executiva de la Candidatura Andorra 2027.









SENSACIONS PRÈVIES

El director de la general de la candidatura, David Hidalgo, ha comentat aquest dilluns: “Hem passat de tenir una il·lusió a aterrar les coses i veure que realment tenim opcions”.





També dilluns, el gerent de la FAE va afirmar que s'ha realitzat un molt bon projecte: “Hem fet els deures i ens avalen els esdeveniments esportius precedents que han deixat una molt bona empremta a l'àmbit internacional”.









DES D'ANDORRA AMB LA MIRADA A MILÀ

L'elecció de l'organitzador dels Mundials 2027 s'ha pogut viure des del centre comercial Illa Carlemany d'Escaldes-Engordany, on hi ha una gran pantalla per seguir el moment en directe.





Des de les 18.30 s'han reunit aficionats de l'esquí i els corredors de la FAE com Joan Verdú, vigent campió d'Europa de gegant, Cande Moreno i Roger Puig, a més de representants institucionals.





La propera edició dels Campionats del Món serà el 2023 a Courchevel-Méribel (França); Saalbach (Àustria) serà la seu dos anys després, el 2025, i l'anterior cita va ser el 2021 a Cortina d'Ampezzo, a Itàlia.