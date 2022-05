La ministra de Sanitat, Carolina Darias







El Ministeri de Sanitat i les CCAA han acordat ampliar el nombre de places de Metge Intern Resident (MIR) per a persones extracomunitàries, mitjançant la modificació de l'Ordre Ministerial del 8 de setembre, a fi de cobrir les 217 places vacants a la darrera convocatòria de Formació Sanitària Especialitzada (FSE).













Així ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias , a la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Tal com ha recordat, el 8 de setembre del 2021 es va aprovar l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives per al MIR del 2022.





"Es van oferir 8.188 places. Després del procés d'elecció, s'han adjudicat 7.971 places, el 93% de les mateixes, i n'han quedat vacants 218. D'aquestes, una és d'un centre de conformitat prèvia; 200 són de Medicina Familiar i Comunitària; 8 de Medicina del Treball; 8 de Medicina Preventiva i Salut Pública, i 2 de Microbiologia", ha precisat la ministra. "Estem parlant d´especialitats que el Sistema Nacional de Salut (SNS) necessita, hem de buscar la manera que es cobreixin", ha reclamat Darias.





Tal com ha recordat, l'Ordre Ministerial del 8 de setembre del 2021 va establir una quota de 328 places per a persones extracomunitàries. Per tant, era una quota d'un 4% respecte al total de places. "Aquesta quota es va ocupar en el número d'ordre 6.286, per la qual cosa van quedar 525 aspirants amb un nombre superior d'ordre que no han pogut formular la sol·licitud. És a dir, 525 persones que han aprovat el MIR no van poder oferir perquè la quota s'havia fet completat abans del seu número", ha informat Darias.





Per tant, la solució que proposa el Ministeri i amb què es mostren d'acord les CCAA passa per la modificació d'aquesta Ordre Ministerial per ampliar el nombre de places per a persones extracomunitàries que han aprovat el MIR però, com a conseqüència d'esgotar la quota, no han pogut optar a aquestes places. "Ampliarem la quota fins a 545 places. Serien les 328 que ja s'han ocupat més les 217 que no han estat cobertes", ha anunciat la ministra.





"Volem que això passi amb la màxima celeritat, per la qual cosa convocarem una Comissió de Recursos Humans de l'SNS per dur-ho a terme amb el vistiplau de la mateixa", ha informat Darias, que ha insistit en la importància d'"habilitar aquesta solució per intentar cobrir el major nombre de places possible.









ESTRATÈGIA DE CURES A L'SNS

D'altra banda, Sanitat i CCAA, representats al CISNS, han aprovat l'Estratègia de Cures a l'SNS, iniciativa referida a les cures professionals reconeguda a la Llei d'Ordenació de les professions sanitàries.





"Es refereix a les cures que dirigeixen els professionals de la Infermeria, que són un vector fonamental per al sosteniment. És molt important portar la mirada infermera a tot l'SNS", ha detallat Darias.





Així, ha aclarit que l'objectiu de l'estratègia és "definir, ordenar i transformar un model organitzatiu de cures que permeti garantir un dret fonamental de la ciutadania a rebre unes cures adequades i de qualitat". "És important guarir, però també és important cuidar", ha puntualitzat la ministra.





A parer seu, aquesta iniciativa permetrà "donar suport i ser motor de canvi", desenvolupant un treball en xarxa amb els responsables de cures de les CCAA i altres actors d'interès en aquest àmbit, com les associacions de pacients.





"Tot això derivarà en una eficiència i efectivitat més grans en la forma de cuidar la salut, i serà imprescindible en un context d'important prevalença a Espanya de malalties associades a l'envelliment, la cronicitat i la dependència", ha manifestat Darias. "Volem continuar impulsant la promoció i la cura de la salut", ha conclòs.