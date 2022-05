Catalunya va mostrar ser una selecció de molt nivell / Foto extreta del Twitter de la Federació Catalana de Futbol





La Selecció Catalana de Gerard López va apostar per una formació de 4-3-3 composta per: Edgar Badia, Oscar Mingueza, Marc Bartra, Sergi Gómez, Àlex Moreno, Oriol Romeu, Riqui Puig, Marc Cucurella, Carles Aleñà, Crisian Tello i Gerard Deulofeu.







Alineació de la Selecció Catalana / Foto extreta del Twitter de la Federació Catalana de Futbol





Per la seva banda, Paul Hall, seleccionador de Jamaica , va sortir amb un sistema més defensiu de 5-4-1: Dillon Barnes, Jamoi Topey, Joel Latibeaudiere, Ajeanie Talbott, Ricardo Thomas, Tarick Ximines, Ramone Howell, Jordan Cousins, Omari Hutchinson , Junior Flemmings, Jonson Clarke-Harris.





L'afició a la grada de Montilivi / Foto extreta del Twitter de la Federació Catalana de Futbol





Catalunya feia 3 anys que no jugava i per això l´Estadi Montilivi de Girona estava expectant i mig ple amb 6.124 aficionats. Els futbolistes no volien decebre els seus sortint amb un ritme molt alt i, abans dels 5 minuts de partit, Gerard Deulofeu , jugador de l'Udinese italià, va aprofitar un error de la defensa de Jamaica per marcar a porta buida l'1-0 després de driblar el porter jamaicà. Tres minuts més tard, gairebé tornen a aprofitar una altra fallada de la defensa americana, però el porter visitant va aturar el tret creuat, ras i amb la dreta de Carles Aleñà .

Al minut 13, Cristian Tello va filtrar una pilota per a Deulofeu, aquesta es va plantar en una mà contra Dillon Barnes, que aquesta vegada sí que va aconseguir detenir l'exjugador del Barça. Tres minuts més tard, Riqui Puig va robar una pilota a un dels centrals jamaicans i gairebé posa el 2-0, però una altra vegada va haver de salvar l'arquer al seu equip. Els atacs de la Selecció Catalana se succeïen majorment per la banda esquerra formada per Alex Moreno i Marc Cucurella . Arribant gairebé a la mitja hora del xoc, l'ariet i dorsal 10 dels quadribarrats , tornava a marcar posant el 2-0; després d'una gran jugada de Riqui Puig; l?esfèric li cau rebutjat procedent de Carles Aleñà i el davanter no perdona.

Quatre minuts més tard, Marc Bartra rematava de cap després d'una centrada de lliure directe a l'àrea de Cristian Tello des de la banda dreta. La connexió bètica signava el 3-0 per a Catalunya que, només un minut després, perdonava el 4-0 una altra vegada clara del futbolista de Riudarenes, Gerard Deulofeu.

La Selecció Catalana va assetjar de manera constant la porteria de Jamaica durant tota la primera part en què el resultat podria haver estat encara més important abans del descans. De fet, el primer xut perillós per als " reggae boyz " va ser al minut 42 en un llançament de falta que va marxar pel lateral de la porteria defensada per un Edgar Badía que no va haver d'intervenir en els primers 45 minuts.







Quan ja s'arribava a l'últim minut del primer temps, Deulofeu aconseguia el seu hat-trick particular i posava el 4-0 després d'una altra jugada de Riqui Puig; aquest va connectar amb Carles Aleñà que va assistir al punta perquè empenyés la pilota a plaer a la xarxa.

Gerard López va canviar tots els jugadors en el segon temps perquè gaudissin de minuts i l'onze va quedar amb: Dani Cárdenas, Ferran Jutglà, Pere Milla, Àlex Collado, Salva Ferrer, Edgar González, Rubén Sánchez, Gerard Gumbau, Rubén Alcaraz, Javi Puat, Brian Oliván.







Tots els integrants de la Selecció Catalana / Foto extreta del Twitter de la Federació Catalana de Futbol





Precisament, dos d'ells i al primer minut de la segona part, Javi Puado del RCD Espanyol i Pere Milla de l'Elx CF, en una mateixa jugada van estar a punt de posar el cinquè al caseller català. Abans dels 10 minuts del segon temps va arribar l'ocasió més clara per a Jamaica; el seu capità Junior Flemmings va rematar creuat de cap i fregant el pal després d'un córner. Els caribenys van créixer i Jordan Cousins provava fortuna en un tir de mitja distància.





El millor futbolista de la Selecció Catalana de la segona part va ser Alex Collado . El jugador del Granada CF i propietat del FC Barcelona, es va mostrar molt participatiu venint a rebre la pilota i jugant senzill per controlar la possessió. El ritme del xoc va baixar considerablement després del descans, però tot i així Ferran Jutglà , al minut 26 de la 2a part gairebé aconsegueix el 5-0, encara que va topar amb el pal. Tot i això, només dos minuts més tard i després d'una passada de darrere de Javi Puado, el jugador del planter del Barça posava la maneta a l'electrònic.

Catalunya encara volia continuar sumant gols al marcador i Alex Collado ho va intentar amb un xut dur al porter suplent de Jamaica. Gerard López va donar entrada a Arnau Martínez , l'últim jugador que faltava per entrar al terreny de joc; el futbolista del Girona CF va ser ovacionat davant de l'afició del seu estadi. Quan faltaven 4 minuts per a la conclusió del partit, Javi Puado va ser enderrocat dins de l'àrea i l'arbitro va assenyalar el penal que ell mateix va llançar i va transformar per establir el 6-0 final.





Resultat final de 6-0 / Foto extreta del Twitter de la Federació Catalana de Futbol