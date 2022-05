López Miras en un acte del PP a Almeria -@ep











El president del Partit Popular de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras , ha defensat la unió de la Regió de Múrcia, Andalusia i el País Valencià a través del PP per ser “més forts i evitar que el Govern de Sánchez maltracti els nostres ciutadans “, segons han informat fonts de la formació política en un comunicat.













Aquestes declaracions les ha fet en una trobada amb agricultors d'Almeria que ha tingut lloc a Huércal Overa, acompanyat de l'alcalde del PP, Domingo Fernández , i de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta d'Andalusia, Carmen Crespo .





Així mateix, López Miras ha exigit "l'aigua que és de justícia i que el Govern de Pedro Sánchez vol treure el Levante Español per una qüestió política", només pel fet d'anunciar-ho Pedro Sánchez en un míting del PSOE a Albacete el 2018.





"El transvasament Tajo-Segura propicia que puguin regar, beure i viure milers de famílies i no se'ns pot donar l'esquena per pur sectarisme", ha remarcat López Miras.





Per al líder del PPRM , la garantia que aquesta retallada no es dugui a terme "és que Juanma Moreno segueixi sent president de la Junta d'Andalusia perquè puguem continuar treballant junts".





En aquest sentit, ha posat en valor “el canvi que Andalusia ha donat amb Moreno i el PP és més que evident” perquè “fa quatre anys de transformació i creixement, liderant totes les dades positives a Espanya”.





Finalment, López Miras ha insistit que "el PP i Juanma Moreno és el garant perquè disposem de les infraestructures que es necessiten i que no es tanqui el Transvasament Tajo-Segura, perquè no hi haurà un altre president com ell que lluiti i reivindique com ho està fent de la mà de la Regió de Múrcia".