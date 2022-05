Vehicle de l'Ertzaintza.- Arxiu @ep







Una menor ha mort aquesta tarda atropellada per un tren en un pas a nivell ubicat a l' avinguda Germans Maristes de Zalla (Biscaia) , segons han informat a Europa Press fonts del Departament basc de Seguretat.





L'accident ha passat a les quatre menys deu de la tarda i la víctima ha mort a l'acte, de manera que el personal sanitari desplaçat al lloc no ha pogut fer res per salvar la vida. L'Ertzaintza ha obert una investigació per determinar-ne les circumstàncies.





A causa del tràgic atropellament, la circulació de trens a la línia de rodalies entre Bilbao i Balmaseda ha vist interrompuda al tram entre Zalla i Aranguren fins a dos quarts de set de la tarda.