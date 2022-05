“Les històries naturals” és un relat curt de Joan Perucho que es pot considerar com una rara avis a la literatura catalana. L'autor barceloní, que va exercir a la seva vida professional com a jutge i és un dels nombrosos casos d'escriptors que va utilitzar indistintament les dues llengües del país, va concebre una curiosa trama ubicada a la Catalunya del segle XIX amb cert ambient historicista i personatges reals, a la que expressava el seu interès pel medi natural -la botànica- i l'entrellaçava amb el mite del vampirisme que va immortalitzar Brian Stoker.









Dit més clarament, el relat se situa en el context de les guerres carlines, que van enfrontar a tradicionalistes i liberals i el cabdill màxim per aquestes terres del qual va ser el general Cabrera, convertit per Perucho en un dels personatges de la seva obra. A l'aguerrit militar l'ataca un enemic molt més temible que els liberals: un vampir que aquí no es diu Dràcula, sinó Onofre de Dip i terroritza tota la comarca de Pratdip (poble reial de la província de Tarragona, per cert) Aquesta circumstància motiva l'encàrrec que rep el naturalista Montpalau perquè, en companyia de la seva cosina, la capitana de la marina mercant -al segle XIX!, això sí que és imaginatiu- Isadora i de la jove Agnès, es desplacen a la zona i l'alliberin de tan perillós subjecte.







Si aquest còctel narratiu sembla certament imaginatiu, el projecte de dramatització del text no ha estat menys agosarat, ja que Silvia Navarro ha convertit “Les històries naturals” (Condal) en una comèdia musical, als efectes de la qual ha comptat amb la col·laboració de Marc Sambola com a autor de la música i de Miquel Agells com a autor de les lletres i director. Aquesta transformació ha fet que l'ingredient terrorífic quedés fortament atenuat i, per tant, que l'esperit maligne, encara condemnat a morir, aparegui com a menys dolent del que en el text literari potser va concebre l'autor.





Com en tot musical, l'important són les veus dels intèrprets: Albeni Aranda, Ester Bartomeu, Clàudia Codony, Xavi Duch, Eloi Gómez, Anna Herebia, Eduard Hidalgo, Carla Pueyo, Gerard Rodríguez i Ferran Rull, que executen les intervencions amb excel·lent modulació i interpreten així mateix correctament les parts parlades. La posada en escena és austera i, mancant elements escenogràfics més complexos, fia la contextualització de textos i cançons a l'eina audiovisual. Tot això fa que aquesta versió musical de l'obra de Perucho sigui molt poc o gens terrorífica, però sí que resulti en canvi entretinguda.