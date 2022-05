El portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Joan Mena, ha anunciat aquest dijous que presenta la seva candidatura en el procés de primàries per ser l'alcaldable de Sabadell (Barcelona) a les eleccions municipals del 2023.





Joan Mena @ep





"Després de parlar amb moltes gent de la ciutat, entitats de Sabadell i les meves organitzacions, he decidit fer un pas endavant i presentar-me al procés d'elecció del cap de llista de Sabadell A Comú Podem a les properes eleccions municipals. Des de la convicció i l'honestedat", ha assegurat en un missatge al vostre compte de Twitter.





En un vídeo que adjunta al missatge, Mena ha argumentat que Sabadell necessita tornar a ser una ciutat de "referència" en àmbits com el món universitari i per fer més i millors polítiques feministes, animalistes, LGTBI i en defensa dels drets socials i dels treballadors.





"Vull fer aquest procés escoltant la ciutadania i sumant la màxima gent possible que estimi la ciutat des dels valors de la justícia social, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats", ha destacat.





També ha reivindicat els seus anys d'experiència al Congrés, on ha assegurat que han tirat endavant "mesures importants per a la vida de la gent com l'increment del salari mínim interprofessional, la derogació de la Lomce i una reforma laboral que està expulsant la temporalitat i la precarietat".