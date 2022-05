L'Associació Contra el Càncer a Barcelona demana alliberar el Parc de la Ciutadella del fum del tabac. Per aconseguir-ho, l'entitat realitzarà dues activitats: demanarà signatures, el 31 de maig, de 10 a 18 h, al Parc de la Ciutadella i des d'avui, han realitzat una acció de streetmarketing al Passeig Joan de Borbó cantonada amb Carrer de l'Escar, per conscienciar a tots el vianants que "No tots som iguals davant el fum del tabac". L'objectiu és protegir la salut de la població i defensar als menors del fum.





Parc de la Ciutadella @ep





Totes les persones haurien de tenir les mateixes oportunitats per a prevenir el càncer i no és així. Per a corregir aquesta situació, facilitar l'adopció d'hàbits de vida saludable i posar fre a l'impacte del tabac, sobretot en els menors, l' Associació Contra el Càncer llança una campanya de mobilització social. L'objectiu és alliberar espais emblemàtics del fum del tabac. Aquesta campanya recollirà signatures de la ciutadania que posteriorment es presentaran als diferents ajuntaments i que serviran també per a reclamar l'ampliació de l'actual Llei Antitabac i aconseguir que, en l'any 2030, en línia amb la Unió Europea, hi hagi la primera generació lliure de fum de tabac.





El tabac mata i el seu fum, també





El consum de tabac és la primera causa de mort previsible. Cada any, moren en el món més de 8 milions de persones a causa del tabac de les quals 7 milions ho han fet per consum directe i al voltant d'1,5 milions no s'havien encès una cigarreta. Només a Espanya, el tabac mata cada any a més de 50.000 persones sent el responsable del 30% de tots els casos de càncer i de fins 20 tipus diferents com el de pulmó, laringe, pàncrees, bufeta, esòfag o fetge.





La relació directa entre consum de tabac i càncer està més que assumida per la societat, però, què passa amb el fum del tabac? La població no percep el risc de desenvolupar càncer quan inhales aquest fum tòxic. No obstant això, està demostrat que aquest fum provoca càncer ja que conté més de 70 substàncies cancerígenes. I no, el fum no s'esfuma a l'aire lliure. En el 100% dels espais públics on hi ha menors hi ha restes de fum de tabac perjudicials per a la salut com, per exemple, en el 95% de les terrasses, en el 46% dels accessos als centres escolars o en el 43% dels parcs infantils. Una última dada: una burilla apagada continua desprenent un 14% de nicotina durant al menys 24 hores.





Els menors, indefensos davant el fum del tabac





Els menors de 12 anys són una població molt vulnerable i estan indefensos davant el fum del tabac. El 72% estan exposats a aquest fum, dels quals el 43% ho està en espais públics, ja que 9 de cada 10 fumadors fuma davant d'ells.





Les conseqüències per a la salut són obvies: multipliquen el risc de desenvolupar càncer de pulmó en l'edat adulta, però en curt termini tenen un 50% més otitis, un 30% més d'infeccions respiratòries i un 20 % més de crisis asmàtiques. Ampliar els espais lliures de fum és protegir el seu dret a no emmalaltir i desnormalitzar el consum de tabac, la segura substància tòxica més consumida entre els 14 i els 18 anys.





Una campanya per a mobilitzar a la societat





Fins a 44 espais emblemàtics podrien veure's lliures de fum de tabac amb el suport social. El Retiro a Madrid, la plaça de Zocodover a Toledo, les Lagunas de Ruidera a Ciutat Real, el carrer Larios a Màlaga, la plaça de Santa Maria a Jaén, la muralla d'Àvila, les platges de Gijón, l'Espolón de Logronyo o els jardins de l'Alcàsser a Segovia, per posar només alguns exemples.





Aquesta campanya recollirà signatures que posteriorment es presentaran als Ajuntaments i que també serviran per a instar al Govern a que acceleri els terminis i que abans que finalitzi el 2022 l'ampliació de la Llei Antitabac estigui ja en tràmit parlamentari.