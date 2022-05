Renfe ha licitat les obres de millora de l’accessibilitat a l’estació d’Arc de Triomf per un import de 3.412.627,25 euros (IVA inclòs) que, un cop iniciades, disposen d’un període d’execució d’uns 10 mesos.





Estació de Renfe a l'Arc de Triomf @ep





Aquestes actuacions contemplen la prolongació d’andanes de l’estació a 200 metres de longitud, cosa que permetrà incrementar l’oferta de places als trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies de Catalunya. Tot això repercutirà una important millora per al conjunt del servei de Rodalies.





A tall d’exemple, un tren format per dues unitats Civia de 5 cotxes té una longitud d’aquests 200 metres i una capacitat per a pràcticament 2.000 persones. A més, dels 211 nous trens per a serveis de rodalia comprats per Renfe amb una inversió de 2.445 milions d’euros, 35 són de 200 metres i 176 de 100 metres (si circulen en doble composició, 200).





El projecte de millora de l’accessibilitat a l’estació d’Arc de Triomf contempla altres actuacions com ara:





- Recrescut d’andanes per millorar l’accés als trens







- Instal·lació i reubicació d’un nou ascensor i escala mecànica





- Renovació i millora d’encaminaments per a persones amb mobilitat reduïda





- Millores als sistemes d’informació





- Adequació i millores d’enllumenat al vestíbul i andanes





- Actuacions complementàries derivades de la prolongació d’andanes a 200 metres









Els treballs que es realitzaran a Arc de Triomf són d’una gran complexitat i la retirada de l’anterior empresa adjudicatària, per executar les actuacions contractades en el seu moment, van obligar a reiniciar el procés de redacció en què es va aprofitar per incloure-hi millores.







Aquestes actuacions, que s’emmarquen al pla de millora ‘Transformem Rodalies’, permetran optimitzar les instal·lacions que diàriament utilitzen al voltant de 25.000 persones, a més dels clients de les línies R1, R3 i R4 que veuran incrementada de forma significativa l’oferta de places.