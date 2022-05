El president d'honor i fundador de Grupo Antolin, José Antolín Toledano , ha mort aquest dijous envoltat de la seva família i éssers estimats a l'edat de 86 anys, segons ha informat la companyia en un comunicat.





José Antolín Toledano @ep





Toledano va convertir, juntament amb el seu germà Avelino, un petit negoci de Burgos en un dels fabricants de components més grans per a l'automòbil del món amb presència a 26 països i més de 25.000 treballadors. Amb només 14 anys va començar a treballar al taller del seu pare i, el 1959, amb el seu germà, va crear la primera fàbrica per produir ròtules de direcció i suspensió de l'automòbil, mitjançant una innovació que allargava la vida del component.





Des del grup han destacat que l'esperit "emprenedor i inquiet" de Toledano va fer créixer la companyia als anys seixanta i setanta, aprofitant l'expansió de la indústria espanyola de l'automòbil i mitjançant una estratègia basada en la cerca de socis, la diversificació de productes i la innovació.





Posteriorment, Grupo Antolin va iniciar de la mà el procés d'internacionalització a finals dels anys vuitanta amb l'objectiu d'acompanyar els fabricants de vehicles i oferir-los suport. El 2015, Toledano va deixar totes les funcions executives, per la qual cosa el seu nebot Ernesto Antolín Arribas va assumir la presidència del grup i la seva filla Maria Helena Antolín Raybaud va ser nomenada vicepresidenta.





Com a reconeixement del seu treball, el 2016, el Rei Felip VI li va lliurar la distinció 'Regne d'Espanya a la Trajectòria Empresarial' per la seva contribució al desenvolupament de la indústria espanyola d'automoció i al progrés i el benestar de la societat espanyola.





Ernesto Antolín Arribas ha assenyalat que el grup és "avui el que és gràcies al lideratge i visió de negoci d'un empresari de la talla com el meu oncle José Antolín", que al seu parer va saber guiar la companyia en temps d'enormes canvis a la indústria i convertir-la en una multinacional de referència per a tots els fabricants de vehicles.





"El meu pare ha estat al llarg de la seva vida un empresari que va apostar per la creació de valor a llarg termini. Treball dur, honestedat, ambició per ser millors i una aposta per la ineludible innovació van ser el seu interès tota la seva vida. L'empremta que deixa a l'empresa és profunda i perdurarà sempre”, ha afegit María Helena Antolín.