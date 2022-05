Vladimir Putin @ep





Al voltant de 4.000 civils han mort i més de 4.600 han resultat ferits des de l'inici de la guerra a Ucraïna, desencadenada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin, segons l'últim recompte actualitzat de l'ACNUR.





L'organisme ha detallat que fins avui s'ha confirmat la mort de 3.974 civils --1.497 homes, 985 dones, 91 nenes i 99 nens, a més de 69 menors i 1.233 adults el sexe dels quals encara es desconeix--, mentre que 4.654 han resultat ferits --938 homes, 619 dones, 108 nenes i 130 nens, a més de 164 menors i 2.695 adults de sexe desconegut--.





Per regions, a l'est d'Ucraïna, a Donetsk i Lugansk, l'organització ha xifrat en 2.234 els morts i 2.638 els ferits. Així mateix, al territori controlat pel Govern ucraïnès s'han registrat 2.106 morts i 2.111 ferits.





A més a més, al territori controlat per les tropes russes hi ha hagut 128 morts i 527 ferits, mentre que en altres regions d'Ucraïna controlades pel Govern ucraïnès --Kíiv, Txerkassi, Txerníhiv, Khàrkiv, Kherson, Mikolaiv, Odessa, Sumi, Zaporíjia, Dnipropetrovsk, Poltava, Rivne, Vínnitsia i Jitómir-- hi hagut almenys 1.740 morts i 2.016 ferits.





Per la seva banda, l'ACNUR també ha precisat que més de 6,6 milions de persones han sortit d'Ucraïna, amb més de 3,5 milions d'arribades només a territori polonès i a altres països com Romania (972.000), Hongria (655.000), Moldàvia (474.000) i Eslovàquia (446.000).





L'agència, que no té dades sobre la redistribució posterior d'aquests refugiats, ha estimat aquest dimecres en 945.000 les persones que han passat la frontera cap a Rússia, si bé les autoritats d'aquest país asseguren que la dada real supera els 1,4 milions.





Al marge dels refugiats, l'ONU estima que més de vuit milions de persones han esdevingut desplaçats interns a Ucraïna, és a dir, que han abandonat casa seva però no han sortit cap a altres països.





Stéphane Dujarric, el portaveu del secretari general de l'ONU, António Guterres, ha indicat, a més, que els enfrontaments continuen a les províncies de Lugansk i Donetsk, a més de a Khàrkiv i altres parts d'Ucraïna, la qual cosa "genera preocupació per la protecció dels civils".





"Els nostres socis humanitaris també adverteixen que hi ha escassetat crítica de medicaments al sud de la província de Kherson. El noranta per cent de les farmàcies estan tancades i els preus s'han multiplicat per tres o cinc", ha advertit.