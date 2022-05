Rocío Carrasco s'ha atrevit a entrar sense maquillatge al plató de 'Sálvame' on Jorge Javier Vázquez ha recordat les seves grans fites sobre les passarel·les del nostre país “ Recorda't de quan vas desfilar al Centre Comercial Ballena”.





“Vostè qui és?”, ha estat el primer que ha exclamat el presentador de 'Sálvame' en veure Rocío Carrasco amb la cara rentada. El presentador l'ha convidat a passar a plató i no ha dubtat a fer broma amb ella “Sense talons no ets res” .





Rocío no es recorda de quin va ser el dia exacte del seu debut sobre una passarel·la, però sí que va començar sent la imatge d'una marca de roba . Rocío va desfilar en passarel·les amb cert glamour “ Carlos Arturo Zapata em va trucar que tenia una presentació de roba a l'Hotel Rich i amb Garbiñe he fet moltes coses” i encara que alguns ho han posat en dubte, Rocío va prendre classes de passarel·la “amb una noia meravellosa que es deia Sara Estudio” . Això sí, va tenir clar que no havia nascut per ser model “En el moment que em vaig veure dues vegades tenia ulls”.