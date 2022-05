Virus de la Verola del Mico a través del microscopi @ep





Segons els informes, s'aconsellarà els propietaris de mascotes - com gossos o gats- amb verola del simi que evitin el contacte proper amb els seus animals per por que el virus s'hi pugui propagar amb terribles conseqüències per a la vida silvestre.





L'avís serà emès pel Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals britànic a finals d'aquesta setmana amb l'advertència d'un risc potencial de transmissió humà a animal, segons informa el Daily Mail.





Aquest anunci segueix el del Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC), que va declarar que el virus té el potencial de propagar-se a les mascotes i després a la natura.





Justine Shotton, presidenta de l'Associació Veterinària Britànica, va donar suport al consell per a les persones que tenen mascotes. " Seria una decisió sensata mantenir la distància amb una mascota durant la quarantena ", li va dir al Daily Mail.





"Si em diagnostiquessin verola del simi, faria tot el possible per limitar el contacte, com demanar-li a un amic o familiar que s'encarregui", va afegir. Actualment no hi ha evidència de transmissió entre humans i gats i gossos, però sabem que els conills i els rosegadors són susceptibles.





L'ECDC va dir que és important: "controlar les mascotes exposades i evitar que la malaltia es transmeti a la vida silvestre" , va informar el Daily Record. "Si es produeix la transmissió d'humà a animal i el virus es propaga en una població animal, hi ha el risc que la malaltia es torni endèmica a Europa", van concloure.