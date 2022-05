El psiquiatre d'Amber Heard





El judici per difamació que enfronta Johnny Depp i Amber Heard continua i s'ha traslladat a les xarxes socials on Depp sembla imitar les expressions facials del psiquiatre que testifica a favor d ' Amber Heard .





L'actor de Pirates del Carib va demandar Amber el 2019 perquè ella el va difamar en un article d'opinió de desembre del 2018 publicat a The Washington Post. Li demana 50 milions de dòlars per danys i perjudicis perquè no va poder partiricipar a l'última entrega d'Animals fantàstics i Pirates del Carib. Ara quatre milions de persones demanen que Amber no sigui a Aquamand 2 .





El doctor David Spiegel, psiquiatre que declara a favor d'Amber Heard, ha afirmat que l'estrella de Pirates del Carib té " comportants que són consistents amb algú que té un trastorn per ús de substàncies i els comportaments d'algú que perpetra violència de parella íntima "





Tot i això, va cridar l'atenció quan Spiegel va començar a fregar-se la barbeta i passar la llengua per la boca mentre intentava respondre preguntes. Davant d'aquest fet, Depp i el seu advocat, no van poder aguantar el riure.





La model Kate Moss, exparella de l'actor, va assegurar que Depp “No em va empènyer mai, va expulsar o va llençar per cap escala” quan va mantenir una relació romàntica amb l'actor entre el 1994 i el 1998. I va aclarir un rumor pel qual suposadament l'actor va empènyer la model per les escales després d'una baralla. "Segons sortia de l'habitació em vaig ensopegar i em vaig fer mal. Vaig cridar perquè no sabia el que m'havia fet i em feia mal" va declarar la model.