El Jutjat d'Instrucció número 17 de Barcelona ha proposat cridar a declarar com a investigats per possible discriminació en el procés de vacunació contra el Covid-19 quatre alts càrrecs de la conselleria de Salut de la Generalitat, a causa de la decisió "discriminatòria i injustificada" d'endarrerir la inoculació a policies i guàrdies civils destinats a aquesta comunitat autònoma.





Es tracta d´una mesura adoptada en el marc de la querella presentada per l´associació professional de la Guàrdia Civil Jucil i el sindicat de la Policia Nacional Jupol. La proposta va ser notificada a les parts dilluns passat, advertint que es podia interposar recurs de reforma en el termini de tres dies o d'apel·lació en el de cinc dies davant del mateix jutjat que proposa la citació.





Arxiu - Una treballadora sanitària subministra la vacuna contra el Covid-19 a un agent de la Guàrdia Civil - Europa Press - Arxiu





D'aquesta manera, segons informa Jucil, ara el magistrat jutge ha decidit que prestin declaració en qualitat d'investigats Carmen Cabezas Peña , que va ocupar primer el càrrec de subdirectora general de Promoció de la Salut i amb posterioritat va ostentar la Secretaria de Salut Pública.





Amb ella, hauran de declarar com a investigats Sara Manjón del Solar , directora de l'àrea d'Organitzacions i Professionals del Servei Català de Salut; Xavier Rodríguez Guasch , director de Serveis del Departament de Salut i Adrià Comella Carnicé , director del Servei Català de la Salut.





El passat mes de desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va sostenir mitjançant sentència que hi va haver discriminació cap a aquests cossos policials perquè "l'administració autonòmica no va disposar de la mateixa voluntat i interès en la protecció sanitària" que amb els Mossos d'Esquadra i policies locals.





Això reflecteix segons Jucil "la situació d'abandonament institucional i l'ambient d'odi en què es veuen immersos per dur a terme la seva tasca els guàrdies civils i policies nacionals, amb la consegüent estigmatització que pateixen tant ells en la seva tasca com a les seves famílies. la seva vida diària".





"Una situació que justifica i argumenta que Catalunya sigui considerada Zona d'Especial Singularitat per al treball d'aquests empleats públics", conclou Jucil.





Amb data 4 de maig, el Tribunal Suprem va acordar inadmetre a tràmit el recurs de cassació que va presentar el Govern contra la sentència del TSJC per la qual es va determinar que el pla de vacunació de la Generalitat va ser "discriminatori" per resultar contrari a l'article 14 de la Constitució.





Els sindicats havien denunciat que en el procés de vacunació, gestionat per les comunitats autònomes, no s'havia vacunat a Catalunya Policia Nacional ni Guàrdia Civil, "llevat dels que, a més d'estar en actiu o en reserva, tinguessin una edat d'entre 60 i 65 anys". Les queixes van provocar la intervenció dels ministeris de l'Interior i la Sanitat, que van reconèixer retards en el ritme de vacunació.





"La sentència no només ens donava la raó, sinó que a més a ulls de la Justícia i de la societat en general, quedava fonamentat que la Generalitat ha esquivat i ha incomplert de manera inqüestionable les seves obligacions posant excuses", ha valorat la secretària provincial de Jucil a Barcelona, Miracles Cívic.





Des de Jucil destaquen que "només exigeixen per a guàrdies civils i policies nacionals igualtat de condicions en l'ús d'un servei , el de la sanitat pública que a Espanya té caràcter universal i igualitari". Per això entenguin que ara "ha de depurar responsabilitats" la Justícia entre els càrrecs públics del sistema de Salut de Catalunya.