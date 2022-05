El líder de Vox al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga , ha demanat que hi hagi "especialistes que puguin ajudar" els homosexuals que "tinguin dubtes" sobre la seva condició. Així, Garriga rescata el fantasma de les teràpies de conversió per curar homosexuals , prohibides en comunitats autònomes com Madrid, Aragó, València i Andalusia, però legals encara a Catalunya .







Ignacio Garriga @ep





Garriga ha fet aquestes declaracions en una entrevista amb Redacció Mèdica, on ha defensat que les persones tenen dret a "parlar amb professionals de la seva situació afectivosexual" per "tractar aquests temes".













"No estic dient que calgui instaurar a tots els centres públics teràpies per als homosexuals, però sí que si hi ha especialistes que poden ajudar algú que tingui dubtes", ha afegit el portaveu de Vox al Parlament català, afirmant una cosa i la contrària alhora.





"Hi ha certes persones que han tingut aquesta inquietud de visitar un psicòleg per tractar aquests temes. Si ho volen, defensem que tinguin aquesta possibilitat amb professionals qualificats dins de la plantilla que tenim a la sanitat pública", ha afirmat Garriga.