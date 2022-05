Un home repostant benzina @ep





El preu mitjà de la gasolina a Espanya ha tocat un nou màxim històric aquesta setmana en assolir els 1,94 euros per litre, per la qual cosa arriba a xifres mai vistes abans per segona setmana consecutiva, mentre que el dièsel, tot i baixar un 1 ,06%, fins a 1,867 euros el litre, continua sent més car que a la mitjana de la Unió Europea (1,856 euros el litre).





Els preus que paguen els consumidors a l'assortidor no arriben a aquest rècord pel descompte obligatori de 20 cèntims que va aprovar el Govern, l'aplicació del qual està vigent des de l'1 d'abril. Tot i això, l'escalada imparable dels carburants les últimes setmanes s'ha 'menjat' gran part d'aquesta ajuda.





En concret, el preu mitjà del litre de gasolina ha encadenat la cinquena pujada consecutiva després de la Setmana Santa i s'ha situat en un màxim històric d'1,94 euros, després d'un encariment d'un 2,27%, segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE).





En el cas del gasoil, ha registrat una reculada d'un 1,06% en el preu mitjà aquesta setmana davant de l'anterior, per situar-se a 1,867 euros el litre i anotar-se la segona caiguda consecutiva.





Aquests preus mitjans no recullen la bonificació d'almenys 20 cèntims per litre aprovada pel Govern espanyol i amb aquest descompte la mitjana dels preus se situaria als 1,74 euros el litre en el cas de la gasolina, i als 1,667 euros per al gasoil , encara que aquestes dades no serien del tot correctes, ja que hi ha descomptes superiors, depenent de la petroliera.





Pel que fa a un any, el preu mitjà del litre de gasolina s'ha encarit un 43,7%, mentre que en el cas del gasoil és un 54,3% més car, encara que sense tenir en compte la bonificació vigent actualment.





ALÇA DEL PETROLI





Aquests preus es registren en un entorn d' alces constants del cru en el context actual, marcat per la invasió d'Ucraïna per Rússia. Així, el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava al voltant de les 11.00 dijous al voltant dels 114,5 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanviava a gairebé 111 dòlars.





El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts.





D'aquesta manera, l'evolució a la cotització del cru no es trasllada directament als preus de la gasolina, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.





Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 és a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,981 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà de 2,049 euros.





EL DIESEL SEGUEIX MÉS CAR A ESPANYA QUE A LA UE





Tot i això, en el cas del dièsel el preu a Espanya és superior al de la mitjana de la UE, que és d'1,856 euros, encara que està per sota de la de la zona euro, amb un preu d'1,896 euros.





El menor nivell de preus finals respecte als països de l'entorn és perquè Espanya, malgrat l'IVA, els impostos més grans i els gravàmens al biodièsel, continua comptant amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.