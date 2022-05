El Ple del Congrés ha donat llum verda, aquest dijous, a la Llei Orgànica de Garanties de la Llibertat Sexual gràcies al suport de tots els grups parlamentaris, tret del PP i Vox que han decidit votar en contra i CUP que s'ha abstingut. El text passa així a una nova fase de tramitació al Senat.





Aquesta norma, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, recull una nova definició de consentiment que assenyala que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona".





La ministra d'Igualtat, Irene Montero (i), abraça la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra - Eduardo Parra - Europa Press





A més, amb aquesta norma en vigor s'ajuntarà en un sol tipus penal, cosa que abans es dividia en dos per distingir l'abús (sense violència o resistència de la víctima) de la violació.





La norma també desenvolupa mesures processals d'acompanyament a les víctimes, incloent-hi la possibilitat d'evitar contacte visual amb el presumpte agressor o de declarar a sales especials.





De la mateixa manera, aquest text inclou la creació de centres de crisi 24 hores, per atendre víctimes de violència sexual més grans de 16 anys, o les cases d'infants per als menors d'aquesta edat.





El projecte de llei també s'ha aprovat amb l'acord assolit aquest dimecres pels dos partits al Govern amb ERC, PNB i EH Bildu, pel qual s'obligarà els agressors sexuals menors a passar per uns cursos d'educació i formació en igualtat i violència masclista.





SENSE TERCERIA LOCATIVA





El que sí que ha quedat fora de la norma, després del pas d'aquesta per la Comissió d'Igualtat del Congrés, és la recuperació de la terceria locativa, així com altres mesures relacionades amb la lluita contra el tràfic amb finalitats d'explotació sexual.





Encara que Igualdad va incloure aquest tema a l'esborrany de la llei i el PSOE va buscar endurir encara més les mesures amb esmenes al text, finalment s'han retirat les qüestions referents a aquest tema per falta d'acord. Formacions com PNB, ERC, Eh Bildu o Ciutadans van advocar perquè es tractés en una llei específica i van advertir que no recolzarien el text si s'hi incloïen aquestes iniciatives.





A l'acord aconseguit en aquest tema s'hi ha referit la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha intervingut al final del debat per agrair als diputats que han format part de la negociació de la norma. En aquest sentit ha apuntat que, encara que hi ha hagut "debats difícils" s'ha treballat "de forma constructiva" per assolir "pactes més amplis" i ha destacat que són els "avenços feministes" els que "més consensos aconsegueixen en aquesta cambra".





De la mateixa manera, ha retret a la "dreta i extrema dreta" la seva actitud i el "soroll reaccionari" cap a aquest text. "Fan molt de soroll, però hem demostrat que les feministes som més".





DEUTE AMB LES MARES PROTECTORES





També ha indicat que aquesta norma tira endavant "tot i els agressors" i de la "justícia patriarcal" i, en aquest sentit, ha apuntat que l'Estat "té un deute amb les mares protectores" i que mentre el "Govern de coalició estigui farà el possible per saldar i protegir" aquestes dones que, al seu parer, estan "defensant-se a si mateixes i als seus fills de la violència dels seus maltractadors".





Feia referència, així, a les crítiques per l'indult parcial concedit per l'Executiu a la presidenta de l'organització Infancia Lliure, María Sevilla, que també ha estat present al debat, a la intervenció de Vox i Unió del Poble Navarro (UPN) .





La representants del partit de Santiago Abascal al debat, Carla Toscano, ha acusat el Govern de fer "apologia del segrest" amb aquesta decisió. Per part seva, el representant d'UPN Carlos García Adanero, ha criticat que l'Executiu indulti quan "no li agrada una sentència" i ha acusat la mateixa Montero d'"estar d'acord" amb el segrest dels fills per part de Sevilla.





SUPORT A PESAR DE NECESSITAR MILLORES





D'altra banda, la majoria de les formacions han celebrat en el debat l'avenç d'aquesta norma, encara que també hi ha hagut qui ha apuntat que no estan del tot d'acord amb mesures que s'hi inclouen i criden a continuar amb les millores.





Des del PNB, per exemple, el seu portaveu en matèria d'Igualtat, Joseba Agirretxea, s'ha referit a la "perspectiva punitiva" que es reflecteix a la norma o el fet que la redacció "peteixi d'un to centralitzat". Tot i així, el diputat basc ha indicat que el "repudi la violència sexual" i la "garantia" cap a aquesta que es recull a la norma és "prou" perquè la seva formació la recolzi.





Tampoc no agrada el "punitivisme" de la llei a EH Bildu i CUP. Així ho ha recalcat la portaveu del partit independentista basc, Bel Pozueta, que ha apuntat que “no tot se soluciona amb el Codi Penal”. Tampoc la representant de CUP, Mireia Vehí, creu que el Codi Penal resolgui "tots els problemes", però ha reconegut que aquesta norma és "important" per a altres situacions com els casos de "submissió química".





Vehí ha assenyalat que la seva formació s'absté a la votació després de conèixer que s'ha incorporat a la llei --durant el debat a la Comissió-- una esmena que declara "il·lícita" la publicitat "de treball sexual". A parer seu, això invalida el pacte realitzat de no incloure temes sobre prostitució i tracta en aquesta norma.





La portaveu d'Igualtat, Pilar Vallugera, ha destacat com a valor d'aquesta norma el fet que soluciona una situació s'estava donant a la Justícia: el fet que "els jutges no estaven funcionant com a aliats de les víctimes". "Per això hem hagut de donar instruccions més clares als senyors jutges", ha declarat.





Per la seva banda, el PSOE ha criticat que al text no es protegeixi "totes les dones que pateixen el jou de la prostitució" i ha lamentat que els partits no rebutgin "un sistema que posa els cossos de les dones perquè, mig pagament, siguin violades". "Legitimen un mercat on el consentiment es pot comprar i es diu prostitució", ha apuntat la portaveu d'Igualtat socialista, Laura Berja.





UN DIA DE CELEBRACIÓ





" Ja ens emplaçarem per debatre el consentiment de les treballadores sexuals ", ha assegurat la portaveu d'Igualtat de Junts, Pilar Calvo, mentre la portaveu d'Igualtat de Més País/Verdes, Inés Sabanés, ha declarat aquest dijous com "un dia de celebració ".





A més, la seva homòloga de Ciutadans, Sara Giménez, ha recordat que aquesta norma és la continuació del treball iniciat per l'exministre de Justícia del PP, Rafael Catalá, després del cas de la manada, demanant un informe a la Comissió de codificació d'experts. "Es fa un avenç important", ha apuntat la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas.





PP I VOX A CONTRA





Els únics grups que han votat contra aquesta llei han estat PP i Vox. La portaveu dels populars en aquest debat, Marta González, ha lamentat que no s'hi inclogui la prostitució i ha explicat que aquesta no és "la llei que agradaria" al PP per la seva exposició de motius que, segons ha indicat, "sembla una soflama electoral de Podem"; perquè "posa en risc la presumpció d'innocència sobre la qual se sustenta el dret penal" espanyol; i perquè "no allibera la víctima de la revictimització", entre altres motius.





Finalment, la representant de Vox ha lamentat que la llei atempti contra un "dret fonamental com la presumpció d'innocència" i que "forci el sistema a creure la dona sense proves", permetent-li que "es vingui o destrossi la vida d'un innocent" ".





De la mateixa manera, ha criticat que es posi el focus a la floreta i ha assegurat que li "fa pena no escoltar algunes coses pel carrer". "Ens faran perdre aquesta admiració i enginy popular", ha conclòs.