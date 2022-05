Rishi Sunak @ep







El Govern del Regne Unit ha anunciat aquest dijous un paquet de mesures d'uns 15.000 milions de lliures (17.600 milions d'euros) per ajudar les famílies britàniques a fer front a l'increment del cost de la vida i que es finançarà parcialment amb la introducció de un impost temporal del 25% als beneficis de les empreses de petroli i gas.





Amb aquest nou paquet d'ajudes, anunciat pel ministre de Finances i responsable del Tresor britànic, Rishi Sunak, el Govern del Regne Unit eleva a 37.000 milions de lliures (43.417 milions d'euros) el suport directe brindat a les llars britàniques per afrontar el encariment del cost de la vida.





"Sabem que les persones enfronten desafiaments amb el cost de la vida i és per això que avui anuncio més suport per ajudar a afrontar l'augment de les factures d'energia", ha indicat Sunak, subratllant que "és correcte que les empreses que obtenen beneficis extraordinaris gràcies als preus mundials rècord del petroli i el gas hi contribueixin".





Entre les principals mesures d'ajuda anunciades, destaca l'aprovació d'un nou pagament únic de 650 lliures (763 euros) a més de 8 milions de llars de baixos ingressos , així com altres pagaments per import de 300 i 150 lliures per a pensionistes i persones amb discapacitat, respectivament.





Així mateix, Sunak va anunciar també un increment en el descompte a les factures d'energia que entrarà en vigor a partir del proper mes d'octubre i que passarà a ser de 400 lliures (470 euros) en comptes de 200 lliures (235 euros), mentre que s'eliminarà l'obligació de tornar-ho.





D'aquesta manera, el Govern britànic calcula que els al voltant de 8 milions de llars més vulnerables del país rebran almenys 1.200 lliures (1.408 euros) addicionals de suport aquest any , inclòs el reemborsament d'impostos municipals de 150 lliures (176 euros) que moltes famílies van rebre el mes passat, en línia amb l'encariment mitjana de l'energia durant aquest any.





Per ajudar a pagar aquest suport addicional, el ministre va anunciar que s'introduirà un nou impost temporal sobre guanys energètics del 25% per a les companyies de petroli i gas que reflecteix els beneficis extraordinaris del sector, impulsats en part per la guerra de Rússia contra Ucraïna.





Segons els càlculs del Govern, el nou impost permetrà recaptar al voltant de 5.000 milions de lliures (5.867 milions d'euros) en els primers 12 mesos, cosa que es destinarà a alleujar la càrrega de les famílies.





" Serà temporal i, si els preus del petroli i el gas tornen a nivells històricament més normals, s'eliminarà gradualment ", va subratllar el Ministeri de Finances.





Alhora, per tal d'augmentar els incentius per invertir, el nou impost inclourà una nova i generosa desgravació del 80% per inversions.





Aquest nou gravamen no s'aplicarà al sector de generació d'electricitat, on també s'obtenen beneficis extraordinaris a causa de l'impacte que té l'augment dels preus del gas al preu que es paga per l'electricitat al mercat del Regne Unit.





En aquest sentit, el Govern manté consultes amb el sector de generació d'energia i els inversors per impulsar les reformes del mercat energètic i garantir que el preu pagat per l'electricitat reflecteixi millor els costos de producció.