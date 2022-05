Imatge d'arxiu - L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, durant l'acte de presentació de l'informe del grup de treball 'Catalunya 2022', el 10 de juny del 2021, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu





L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha presentat aquest dijous un recurs d'apel·lació contra la sentència del Jutjat Penal 6 de Barcelona que el condemnava a 15 mesos d'inhabilitació a la segona causa per desobediència en no despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat quan n'era president, i exigeixen a l'Audiència Provincial la seva absolució.





Al recurs, s'assegura que la sentència és "una vulneració del dret fonamental de representació política, de la igualtat i del dret fonamental a la llibertat d'expressió".





Es considera que s'incorre en una vulneració del dret a la legalitat penal i al principi de proporcionalitat, i que “significa una persecució de caràcter polític per incomplir de manera rotunda la resolució de l'Assemblea parlamentària del Consell d'Europa del 21 de juny del 2021 ", que exigia a la justícia abstenir-se de sancionar els successors polítics dels líders presos per accions simbòliques en solidaritat amb ells".





Al text defensen que la col·locació d'una pancarta reivindicativa que demana "el compliment dels drets humans no és un acte administratiu sinó de caràcter polític" , a més de considerar que els fets pels quals va ser condemnat estan emparats per la inviolabilitat parlamentària que tenia Torra.





També insisteix que l'exhibició de lligams grocs i de la pancarta dels líders independentistes presos i a l'estranger és "una manifestació del dret a la llibertat d'expressió així com de la llibertat ideològica".





Han sostingut que s'ha incomplert l'article 410.2 del Codi Penal "que implica una obligació de no castigar per la via penal el fet de desobeir ordres arbitràries, il·legítimes i il·lícites" com les que creuen que va rebre Torra.





Per acabar, en un tuit d'aquest dijous, Torra ha assegurat que s'ha vulnerat el seu dret a la llibertat d'expressió de representació política i que, segons ell, s'ha desobeït la resolució del Consell d'Europa: "No volem deixar-los passar i arribarem fins al final contra la repressió”.