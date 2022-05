Chelo García Cortés acaba a l'hospital després d'una caiguda a la 'Sálvame Fashion Week'. Sembla que els col·laboradors de 'Sálvame' no passen pel seu millor moment ja que, després de la desafortunada caiguda de Belén Esteban en què es va trencar la tíbia i el peroné, en aquesta ocasió va ser el torn de la gallega.





Chelo García Cortés @ep





Amb un gran somriure a la cara malgrat el que ha passat, la col·laboradora arribava a la Clínica La Luz de Madrid en ambulància, asseguda en una cadira de rodes i amb part del braç embenat i en cabestrell. Molt positiva, Chelo entrava a la clínica a l'espera de conèixer el seu diagnòstic definitiu: "No passa res, estic bé" afirmava una miqueta angoixada, assegurant que, malgrat la seva fatal caiguda, seguia mantenint el seu ànim intacte: "No ho perdo ".





Després de diverses hores a l'interior de l'hospital, Chelo tornava a sortir molt més desanimada: “Em fa mal, me'n vaig perquè no puc més”. Visiblement molesta per la mala sort de la caiguda, la periodista confirmava: “Això no és un petit ensurt, és una cabronada”.





I és que finalment no ha estat un simple cop, ja que el diagnòstic per a la col·laboradora de 'Sálvame' és un trencament de ràdio per la qual haurà de fer repòs durant diverses setmanes.