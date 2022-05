Un estudiant va ser arrestat després que l'atraparen amb un rifle AK-47 fora de l'escola secundària Berkner prop de Dallas Texas (Estats Units) , diuen les autoritats, només un dia després d'un dels tirotejos escolars més mortífers a la història de els Estats Units. L'incident va passar al voltant de les 10:55 dimecres quan algú en un negoci a Richardson va trucar a la policia després de veure un home que sostenia un rifle. El sospitós va ser vist per darrera vegada caminant cap a Berkner High School.





Flors a l'escola de primària Robb, a Uvalde, estat de Texas @ep





"Al cap de pocs minuts que es va enviar la trucada, nombrosos oficials de policia de diverses unitats dins del Departament de Policia de Richardson van respondre a l'Escola Secundària Berkner i van iniciar una recerca i investigació sobre aquest incident", va dir la policia en un comunicat. L'escola secundària va ser tancada i, amb l'ajuda del Districte Escolar Independent de Richardson, la policia va poder identificar el sospitós com un estudiant menor d'edat a l'Escola Secundària Berkner. Va ser trobat dins de l'escola, però inicialment no es van trobar armes.





" Una investigació addicional va conduir al descobriment d'un vehicle utilitzat pel sospitós a l'estacionament de 1551 East Spring Valley Road ", va dir el comunicat. “Dins del vehicle, els oficials van observar el que semblava ser una pistola estil AK-47 i una rèplica del rifle Orbeez estil AR-15”.





L'estudiant va ser arrestat i acusat de portació il·legal d'armes a una zona escolar lliure d'armes, un delicte greu a la presó estatal. La policia es va negar a divulgar una altra informació sobre el sospitós a causa de la seva edat, cosa que indica que té menys de 18 anys.





No hi va haver cap informació immediata sobre per què l'estudiant tenia l'arma amb ell. “Al Departament de Policia de Richardson li agradaria recordar al públic la importància de denunciar activitats sospitoses, ja que reconeixem la vigilància i les accions de la persona que inicialment va trucar al 911 per alertar la policia”, va dir la policia.





L'arrest es produeix només un dia després que un home de 18 anys obrís foc en una escola primària a l'oest de Sant Antoni, matant 21 persones i ferint-ne 17 més en un dels pitjors tirotejos en la història dels Estats Units. La majoria de les víctimes eren nens petits.