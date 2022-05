L'autora d'un assaig titulat ' Com assassinar el teu marit ' va ser condemnada per l'assassinat del seu marit dimecres. Un jurat de set dones i cinc homes va trobar la novel·lista romàntica Nancy Crampton Brophy , de 71 anys, culpable d'assassinat en segon grau per la mort del seu marit, Daniel Brophy.





Daniel, de 63 anys, va ser assassinat a trets el 2018 a l'Institut Culinari d'Oregon, on treballava com a xef i instructor de cuina. Després que es va llegir el veredicte, sa mare va dir que sentia que s'havia fet justícia.





Nancy Crampton @ep





"Estic molt, molt agraïda que tot hagi sortit com va sortir", va dir la seva mare, Karen Brophy. Han estat tres llargs anys i mig. Diversos membres de la família de Daniel van testificar durant el judici de set setmanes, inclosa la mare i el fill d'un matrimoni anterior.





" Tots hem estat esperant tres anys i mig, gairebé quatre anys per començar a plorar aquesta pèrdua ", va dir el seu fill, Nathaniel Stillwater. "Finalment tenir un tancament ha estat molt important i significatiu per a la nostra família, i sentir que podem començar a seguir endavant i recordar el meu pare sempre, però també començar aquest procés de plorar".





Durant els procediments, els fiscals van construir el seu cas mostrant com Crampton Brophy havia adquirit peces d'armes els mesos abans de matar el seu marit i com, després de la seva mort, va recol·lectar una generosa quantitat dels diners de la seva assegurança.





Els fiscals van argumentar que la parella estava atrapada en una "desesperació financera", fet que va portar Crampton Brophy a disparar al seu marit per obtenir el pagament de la seva assegurança de vida de 1.4 milions de dòlars (1,3 milions d'euros)

El vicefiscal de districte del comtat de Multnomah, Shawn Overstreet, va dir al jurat que l'autora del llibre estava motivada per la cobdícia i que "va executar allò que potser creia que era el pla perfecte".





Tot i això, Crampton Brophy ha argumentat que no tenia motius per matar el seu marit i que havien resolt els seus problemes financers cobrant part del seu pla d'estalvi per a la jubilació. La seva defensa també va argumentar que havia comprat peces d'armes com a part de la investigació per a una novel·la que estava escrivint. Ella va dir que la seva presència a prop de l'escola culinària el dia que van matar Daniel va ser una coincidència, i que ella era a l'àrea per treballar al seu llibre.





Si bé l'escola culinària on ensenyava Daniel no tenia càmeres de seguretat, les càmeres de trànsit properes van captar l'automòbil de Crampton Brophy als carrers de la ciutat a prop de la institució al moment del tiroteig. Segons els fiscals, ella va seguir el seu marit a la feina i el va disparar amb una pistola Glock de 9 mm. A l'escena del crim es van recuperar casquets d'aquesta mena d'arma. També va comprar un kit de 'pistola fantasma' en línia abans del tiroteig.





Els fiscals van al·legar que ella va canviar el canó de l'arma que va fer servir en el tiroteig i va intentar rebutjar-la. Crampton Brophy va ser arrestada el setembre del 2018 i el seu judici va començar el 5 d'abril. El jutge del cas havia dictaminat que l'assaig autopublicat per Nancy titulat 'Com assassinar el teu marit' no s'inclouria com a evidència, ja que es va publicar el 2011 . La sentència està programada pel 13 de juny.