El FC Barcelona jugarà la final de la Copa de la Reina / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni

El clàssic es va disputar a l'Estadi Municipal de Santo Domingo d'Alcorcón, a Madrid. El partit era el corresponent a la 2a semifinal de la Copa de la Reina entre el primer classificat (FC Barcelona) i el tercer (Reial Madrid CF) de la Lliga Iberdrola . La victòria va caure del costat del FC Barcelona per 4-0 i serà qui jugarà la final, per tercera vegada consecutiva, diumenge que ve a les 11:30. Les vigents campiones , després de vèncer el Levante UD la temporada passada, buscaran revalidar el títol davant de l'Sporting de Huelva. Les andaluses van vèncer a l'altra semifinal 1-0 el Granadilla Tenerife.









Felicitació al Barça / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Futbol





El Reial Madrid CF venia de perdre tots els seus partits de la present temporada davant del FC Barcelona i el Barça arribava tocat després de caure a la final de la Champions League contra l'Olympique de Lió. Tot i això, les blaugranes es van emportar el sisè triomf consecutiu davant les merengues d'una forma contundent. El Barça no ha tingut un rival espanyol a l'alçada tal com ha demostrat en guanyar La Lliga Iberdrola de manera invicta vencent als 30 partits que va disputar.







Alineació del FC Barcelona / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni





Les jugadores titulars del FC Barcelona triades per Jonatan Giráldez van ser: 1. Sandra Paños, 2. Irene Paredes, 4. María León, 8. Marta Torrejón, 9. Mariona Caldentey, 11. Alexia Putellas (C), 14. Aitana Bonmatí, 16. Fridolina Rolfö, 20. Asisat Oshoala, 22. Lieke Martens, 23. Ingrid Engen.





Alineació del Reial Madrid CF / Foto extreta del Twitter de l '@realmadridfem





L'entrenador cordovès del Reial Madrid CF, Alberto Toril, va apostar per: 1. Missa Rodríguez, 3. Teresa, 4. Peter (C), 7. Olga Carmona, 8. Maite Oroz, 10. Esther, 18. Lucía, 20. Rocío, 21. Zornoza, 22. Athenea, 23. Svava.





La primera ocasió clara va arribar abans del minut de partit; després d'una centrada des del córner, Fridolina Rolfö , dorsal 16 culer, va rematar segons venia la pilota des del primer pal, però la jugadora merenga Zornoza va rebutjar el cuir. Un minut després i en un altre córner centrat per Lieke Martens , Mariona gairebé obre el marcador en un xut potent a prop de la porteria del Reial Madrid CF, que la portera Missa va aconseguir rebutjar.





El Barça va començar el matx dominant la possessió de pilota mentre el Reial Madrid CF es defensava amb un sistema de 4-5-1 i buscant el contraatac a través de la càntabra Athenea. Tot i això, el conjunt madrileny no era capaç de sortir jugant des del darrere fruit de la gran pressió després de pèrdua de les futbolistes dirigides per Jonatan Giráldez.





Unides a pel títol / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni





Aquesta superioritat blaugrana es va veure reflectida les múltiples ocasions que va tenir el Barça. Al minut 12, Alexia Putellas , l'actual Pilota d'Or , va rematar al pal després d'una gran centrada de Mariona des de la banda dreta. Rolfö va disparar al primer toc després del rebuig i va tornar a aturar Misa Rodríguez. 2 minuts més tard, Oshoala va estavellar al pal una altra rematada de cap, però aquesta vegada d'una centrada des de la banda esquerra d'Alexia Putellas. La davantera nigeriana del FC Barcelona va ser una amenaça constant per a la defensa merenga.





Al minut 18, s'avançava el FC Barcelona al marcador; la capitana culer aquesta vegada si va materialitzar l'assistència gràcies a l'holandesa Lieke Martens que va aprofitar la gran passada enrere per rematar de primera i marcar de xut creuat posant l'1-0. Tot i anar per davant en el xoc, la plantilla catalana va continuar concentrada i buscant augmentar la diferència. Al minut 27, Aitana Bonmatí xutava des de la frontal de l'àrea amb l'esquerra, però la canària Missa, la millor del seu equip, treia una altra mà salvadora i rebia una ovació de l'afició. Una altra jugadora del Reial Madrid que va destacar va ser Athenea, la dorsal 22 va ser qui va fer el primer tir de les seves a la mitja hora de xoc, però es va desviar.





Alexia Putellas i Lieke Martens van fabricar l'1-0 / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni





El combinat blanc va acusar el cansament i no va voler cometre errors que comportessin el segon en contra, mentre que les jugadores del Barça volien mantenir l'avantatge en el resultat i, per això, els darrers 15 minuts del primer temps van ser de baixa intensitat fins que es va arribar al descans. La segona part va començar de la mateixa manera que la primera, és a dir, amb el FC Barcelona sent superior al rival. De fet, només transcorregut un minut i mig de la segona meitat, Asisat Oshoala assistia a Aitana Bonmatí perquè marqués el 2-0. La jugadora de Sant Pere de Ribes estava fent un partit brillant i mereixia aconseguir el seu gol particular.





Aitana li agraeix el pas a Oshoala / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni





Les jugadores del Reial Madrid CF no podien frenar les blaugranes, les quals posaven la sentència al clàssic en sumar el 3-0. Lieke Martens va centrar un córner des de l'esquerra al minut 52 perquè la mallorquina Mariona Caldentey rematés de cap sense impediment.





Mariona celebra el tercer / Foto extreta del Twitter de l '@FCBfemeni





Ja amb el matx resolt, al minut 59 l'entrenador del Barça va substituir Alexia Putellas. La jugadora de Mollet va ser ovacionada per l'afició i canviada per Claudia Pina . Mariona va donar entrada a Leila Ouahabi i Ana María Crnogorcevic va reemplaçar Lieke Martens. Tot i l'avantatge, el domini blaugrana va prosseguir i es repetien les ocasions culers davant un Reial Madrid CF que es defensava com podia.



Al minut 74, Asisat Oshoala aconseguia el 4-0 després de driblar Missa. La punta africana i pitxitxi de la Lliga Iberdrola va fer mèrits durant tot el duel i no podia quedar-se sense anotar. La davantera culer va aprofitar l?assistència, després d?una gran jugada personal, de Claudia Pina, la millor jugadora blaugrana de la segona part. Als darrers minuts del partit, el Reial Madrid CF va buscar el gol de l'honor, però es va arribar al final amb el 4-0 favorable al FC Barcelona.