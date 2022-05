Imagen de archivo de unos niños yendo al colegio.- @ep





Demà divendres comença el període d'ampliació de peticions per a les sollicituds de

plaça de P3 sense assignació, l’última fase del procés de preinscripció abans de la

publicació de les llistes definitives, el 10 de juny.





Amb les dades provisionals de què disposa l’Ajuntament de Terrassa, un 91’3% de famílies amb infants de P3 han accedit a la plaça que havien demanat en primera opció, un percentatge molt similar als dels darrers anys (93,29% l’any passat).





El percentatge s’eleva fins al 96% si comptem també les places assignades provisionalment en segona o tercera opció.





La reducció de ràtios a P3, doncs, no ha tingut una incidència significativa en les opcions de les famílies per escollir centre, tal com ha explicat la regidora d’Educació, Teresa Ciurana: «És cert que algunes famílies no podran portar la seva criatura a l’escola que volien, però això passa cada any i sempre amb percentatges molt baixos.





Hi havia un cert neguit entre algunes famílies per la ràtio 20, però el cert és que, any rere any, i aquest també, la proporció de famílies que han d’optar per un centre diferent del primer que tenien pensat és molt petita».





Enguany és el primer any que la ràtio a P3 passa de 25 alumnes als centres ordinaris i 22 als centres de màxima complexitat a 20 alumnes per aula. Conscients que aquesta reducció de ràtios suposaria una oferta molt ajustada, la Taula Local de Planificació, formada per l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya, va acordar al mes d’abril autoritzar els centres amb més demanda que oferta i amb les places de reserva ocupades a aplicar un augment de dues places per línia (és a dir, el 10% que contempla la llei), arribant així a 22 alumnes per aula.





El proper 10 de juny, amb la publicació de les llistes definitives, es farà públic quins dels centres

s’acolliran a aquesta ampliació. La previsió és que siguin al voltant de 15 dels 53 centres d’infantil i primària de la ciutat. La regidora ha dit al respecte que: “L’anàlisi de la situació ja contemplava la possibilitat d’haver d’augmentar places en alguns centres.





Aquesta ampliació farà compatible la línia de treball de l’Ajuntament i la Generalitat per a l’escolarització equilibrada i de qualitat, que passa necessàriament per ràtios baixes, amb el manteniment de la capacitat de les famílies per expressar les seves preferències, i de fet ja estem veient que el ercentatge de famílies que entren en primera opció és gairebé igual que abans de la baixada de ràtios», ha explicat Ciurana.





Les famílies que no han obtingut plaça a cap de les opcions que havien demanat rebran ara un correu electrònic de la Generalitat informant-les de la possibilitat d’ampliar les sollicituds demanades fins al dia 1 de juny. L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) oferirà acompanyament a les famílies en aquest procés de triar una de les aproximadament 120 vacants que tenen a la seva disposició en diferents centres de la ciutat.