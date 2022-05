Arxiu - Render de la vista aèria de la zona un cop feta l'actuació @ep







E l Ajuntament de Barcelona projecta convertir en un passeig el pàrquing que va des del complex esportiu municipal de la platja de la Mar Bella fins a la plaça de Llevant , a lalçada del Fòrum, una actuació a la qual preveu destinar al voltant de 44,3 milions d?euros.













Ho han explicat la tinenta d?alcalde d?Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del consistori, Janet Sanz; el regidor d'Esports, David Escudé; il?arquitecte cap de l?Ajuntament, Xavier Matilla , en una roda de premsa aquest dijous on han donat a conèixer l?avantprojecte per reformar l?últim tram de la costa barcelonina que queda per adequar.





Els objectius principals de la proposta són garantir la continuïtat del traçat, fer més accessible l'arribada al capdavant marítim, adaptar la zona perquè sigui resilient a l'emergència climàtica ia la pujada del nivell del mar, i promoure nous usos esportius, de joc i passeig que facin l´estada més agradable.





Un cop fet l'avantprojecte, ara comença la fase de redacció dels projectes executius i quan estiguin acabats es licitaran les obres perquè puguin començar entre finals del 2023 i principis del 2024.





Sanz ha assegurat que amb aquest avantprojecte, consensuat amb els veïns, es resol "un deute pendent històric de fa més de 30 anys" i ha posat en valor el compromís del Govern municipal per millorar la vida de la ciutadania a l'àmbit del Besòs, ja que l?actuació obre el front litoral a la zona.





En total, l'àmbit del projecte és d'11 hectàrees , i Escudé ha explicat que estan treballant a “humanitzar el macroespai” i convertir un pàrquing en un espai més humà i familiar on també es pugui practicar esport.









AVANTPROJECTE

Matilla ha detallat que per millorar l'arribada al mar des dels barris de la zona – Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i el Besòs i el Maresme – la proposta suprimeix els dos nivells que separen la sorra de l'espai de pas i crea baixades àmplies amb rampes accessibles, talussos amb vegetació i llocs per seure.





El passeig per a vianants que es farà serà de com a mínim 12 metres d'amplada, hi haurà un carril bici a tot el traçat, es plantaran més de 800 arbres i s'habilitaran més de 25.000 metres quadrats de zones verdes.





Per descomprimir la intensitat d'activitats i ordenar-les, es contempla una segona línia de platja amb espais de lleure i de pràctica esportiva i zones de joc per a nens.





El futur passeig es complementarà amb una intervenció que s'impulsarà en paral·lel per unir-lo amb la rambla de Prim i els banys del Fòrum; així, s'allargarà un traçat que actualment acaba a l'alçada del carrer del Bac de Roda perquè arribi a connectar amb la plaça de Llevant.





Matilla també ha explicat que s'està estudiant la possibilitat de fer treballs perquè hi hagi "connexions puntuals" sobre la Ronda Litoral per facilitar la permeabilitat.





Mentre avança tot el projecte es faran actuacions immediates: el pàrquing –inoperatiu arran de la pandèmia– ja no tornarà a obrir; aquest estiu s'habilitaran dues pistes de voleibol adossades al Camp Municipal de Futbol Poblenou-Agapito Fernández , que se sumaran a una ja existent; i de cara a la temporada 2023 es resituaran les guinguetes al seu lloc definitiu per alliberar el passeig.