Els grups de Vox, Cs i el PP han registrat aquest dijous a la tarda al Parlament la petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la llei sobre el català a l'escola que han pactat PSC, ERC, Junts i els comuns.













Al text, recollit per Europa Press, han assegurat que la proposició de llei vulnera els articles 3.1, 3.2 i 27 de la Constitució i l'article 6 i el 35 de l'Estatut de Catalunya, així com la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 16 de desembre de 2020 que fixa un 25% de castellà a l'escola.





Ara la Mesa del Parlament haurà de reunir-se per tramitar la petició i s'obrirà un termini de set dies hàbils perquè el CGE redacti el seu dictamen, per la qual cosa previsiblement retardarà l'aprovació de la llei, que es produiria aquest divendres.





Al document s'adverteix que la llei del català vulnera l'article 3 --sobre el castellà com a llengua oficial-- i el 27 --sobre el dret a l'educació-- de la Constitució, perquè "el deure de conèixer el castellà està lligat al dret a l'educació, reconegut a l'article 27 i negar per part de l' Administració conèixer la llengua espanyola i el dret dels ciutadans a fer-la servir és impedir el seu dret a l'educació”.





En aquest sentit, han criticat l'"expressa i torticera ambigüitat amb què aquesta proposició de llei reconeix com a llengua vehicular únicament la llengua catalana".





Han considerat que això xoca frontalment amb la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentència del 23 de desembre de 1994 va establir que “sent ambdues llengües no només objecte d'ensenyament, sinó també mitjà de comunicació en el conjunt del procés educatiu, és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguin reconegudes pels poders públics competents com a vehiculars".





Per tot això, han sostingut que la llei del català només seria constitucional si garantira el caràcter vehicular del castellà --cosa que al seu parer no fa--, el mínim del 25% d'assignatures troncals en castellà, i un "tracte igualitari" de les llengües cooficials a Catalunya.









ESTATUT I SENTÈNCIA DEL 25%

Han afirmat que la llei del català vulnera l'article 6 de l'Estatut, que contempla tant el català com el castellà com a llengües oficials de Catalunya i que totes les persones tenen dret a utilitzar ambdues llengües i el dret i deure de conèixer- les, així com que els poders públics ho facilitin.





També han advertit que és contrària a l' article 35 de l'Estatut , que defineix el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge a l'ensenyament, i que, en base a doctrina del TC, aquesta definició "no impedeix l'exercici eficaç a rebre l'ensenyament en castellà com a llengua vehicular i d'aprenentatge”, cosa que creuen que la proposició de llei no fa.





Els tres grups han avisat que la llei del català no compleix amb la sentència del 25% del TSJC per "no recollir el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament, i no garantir de cap manera que tots els alumnes rebran forma efectiva. immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal del castellà, en percentatge no inferior al 25%”.