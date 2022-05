Aquest dijous Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per aclarir tots els dubtes sobre el cas Pegasus, però sembla que ningú ha quedat satisfet. El president del Govern ha al·legat que el Govern "no coneix i no decideix sobre les decisions operatives del CNI" per deixar clar així que desconeixia l'espionatge a líders dut a terme pel centre.





En aquest context, ha assenyalat també els "dubtes raonables" de la metodologia de l'informe de The Citizen Lab que apunta a l'espionatge de 65 independentistes , limitant-ho a només 18 i assenyalant que la gran majoria de les intervencions "ho han estat per actors desconeguts completament aliens a l'administració espanyola, com van ser igualment infectats els telèfons dels membres del Govern”. També ha tornat a defensar la seva aposta pel diàleg a Catalunya ia oferir a la Generalitat la seva continuïtat a la Mesa de Diàleg.





Pedro Sánchez al Congrés @ep





Sánchez ha justificat, no obstant, que els serveis secrets les portessin a terme després de la crisi del procés entre el 2015 i el 2020, la declaració d'independència i els sabotatges com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. " La crisi va suposar una enorme preocupació per a la seguretat nacional, per això els serveis proposessin la intervenció i el jutge l'acceptés ", ha precisat el cap de l'Executiu.





Però ha volgut deixar clar també que “el Govern no coneix i no decideix sobre les decisions operatives del CNI” . Afegint que això va poder passar amb un altre govern, però "mai", ha recalcat, amb el seu. "Els garanteixo que no passarà", ha postil·lat Pedro Sánchez justificant aquesta afirmació que és l'essència de la democràcia i també la limitació del poder Executiu i del "sometiment a la més estricta legalitat".





En aquest punt ha posat en valor la seva aposta pel diàleg que va comprometre el discurs d'investidura i la taula de negociació oberta amb Catalunya. A més, ha tornat a prometre la reforma de la llei de secrets oficials, ja inclosa als plans normatius del Govern dels dos últims anys. Sánchez ha assumit que aquesta mesura és "fonamental i impostergable" per adaptar la norma als "principis democràtics, constitucionals i als millors i majors estàndards internacionals". Però des dels sectors independentistes han vist les paraules amb recel.





L'INDEPENDENTISME TACA LES PARAULES DE SÁNCHEZ DE "MILONGES" I "CONTES"





Les formacions independentistes catalanes han mostrat la seva decepció per les “ milonges ” i els “ contes ” que, des del seu punt de vista, els ha traslladat el president Pedro Sánchez durant el ple monogràfic sobre el 'cas Pegasus'. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha menyspreat el seu anunci d'incrementar el control judicial del CNI recalcant que el "controlador més gran" dels serveis secrets és el cap de l'Executiu. "No ens poden fer xantatge constantment", li ha avisat.





"Què ha vingut a fer?", ha deixat anar Rufián al president tot just pujar a la tribuna, una pregunta que també li ha formulat la portaveu de Junts, Miriam Nogueras , mentre que des del PDeCAT, Ferran Bel , li ha retret que amb la seva actitud ha “empitjorat” la situació provocada per l'espionatge a independentistes.





Els tres partits han deixat clar que el Govern no està fent els passos adequats per reconduir aquesta crisi i que no n'hi ha prou amb les reformes legals anunciades per Sánchez ni amb el cessament de Paz Estaven al capdavant del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).





ELS CABALS, CADA VEGADA MENYS I MÉS FEBILS





Així, tant ERC com Bel han tornat a apuntar la ministra de Defensa, Margarita Robles , han insistit que, malgrat que Sánchez presumeix de presidir un Govern "transparent", el PSOE segueix vetant una comissió d'investigació al Congrés sobre aquest particular, i han posat èmfasi que l'Executiu ha d'aclarir si l'espionatge que no comptava amb control judicial procedia d'elements descontrolats de les clavegueres de l'Estat.





Rufián ha avisat Sánchez de l'existència d'una operació del "búnquer" que busca "excitar" l'independentisme per "desestabilitzar" el Govern i li ha recriminat que amb la seva intervenció hagi donat la "raó" als que busquen això i donar "més" excuses" a ERC per allunyar-se del Govern. "La gent cabal cada cop quedem menys i som més febles", ha lamentat.





A més, li ha dit que prometi més control judicial del CNI quan el "més controlador del CNI" és el mateix president del Govern. "No pot blanquejar el seu Executiu davant de tot el que ha passat", li ha dit, rebutjant el seu argument que Moncloa no coneix les decisions operatives dels serveis d'intel·ligència.





A MÉS DE L'INDEPENDENTISME, QUINS MÉS DELICTES VAN COMETIR?





Igual que altres portaveus, Rufián li ha urgit a confessar "quin delicte" han comès les persones que han estat espiades "a part de ser independentistes" i, en concret, per què es va espiar l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, i són les clavegueres les que estan darrere de les escoltes les persones que les van patir sense control judicial.





"En política i en la vida, la queixa constant cansa, encara que estigui justificada. Nosaltres ens queixem molt, justificadament. Hem d'equilibrar entre els avenços que vostès fan amb formacions com la nostra a l'Estat del Benestar amb avenços a l'Estat de Dret . No ens poden fer xantatge constantment", ha asseverat.





"No sé què ha vingut a fer aquí", ha confessat la portaveu de Junts, criticant que Sánchez pretengui exculpar-se quan "té tota la responsabilitat" . "Fa molts anys que ens prenen els cabells", ha denunciat Nogueras, que ha qualificat de "contes i milonges" les paraules de Sánchez i ha carregat contra els seus socis a la Generalitat que "encara creuen en pactes màgics" amb el PSOE.





Això sí, ha donat la raó al president que la situació de la Catalunya actual dista molt de la del 2017 perquè el PSOE i "alguns partits catalans" han contribuït a "anestesiar-la" i ja no és aquesta societat "desacomplexada i valenta que va sortir als carrers a dir 'prou' (prou)". "Però aquesta anestèsia està perdent el seu efecte", ha alertat, garantint que tornaran per acabar la feina que va començar amb el frustrat 'procés'.





Ferran Bel , del PDeCAT, s'ha declarat "absolutament decebut" les no explicacions de Sánchez que, al seu parer, "empitjoren" la situació . "Si tot ha funcionat correctament per què han cessat la directora del CNI?", li ha preguntat, instant-lo a anar més enllà investigant els fets i reptant-lo a confirmar que cap membre de la Policia o la Guardi Civil té el programa 'Pegasus' .





ESTAN "PRESOS" DE LES CLOAQUES





A més, li ha deixat clar que el que ha passat els últims anys a Catalunya és "un pas necessari, però molt petit" i que, per tant, no es pot vendre com "un èxit polític". Per això, ha defensat una taula de diàleg que faci honor al seu nom i que doni “fruits”.





Per a la diputada de la CUP, Mieria Vehí , després d'escoltar Sánchez hi caben quatre opcions: “ O ens menteix, o està assetjat per les clavegueres; o està prestant un servei patriòtic a Espanya, o totes tres alhora”. "Per quants drets es canvia la unitat d'Espanya? ", li ha preguntat, recalcant la "responsabilitat del PSOE" en el naixement de les clavegueres i avisant-lo que haurà d'escollir "entre el bloc democràtic i l'autoritari".





En aquest context, li ha reptat a "posar urnes" i ha desqualificat la taula de diàleg sobre Catalunya, que considera "una broma" que només serveix el PSOE per "rentar la seva imatge internacional" . I és que, a parer seu, l'única solució per a Espanya passa per "trencar amb la Transició" i no per buscar acords amb un Govern "pres de les clavegueres". "Nosaltres, ho tornarem a fer", ha postil·lat, en català.





SIGUI VALENT I CUIDI AL BLOC D'INVESTIDURA





Des de Bildu , el seu portaveu, Mertxe Aizpurua , ha acusat el Govern d'espiar ni més ni menys que els seus socis parlamentaris, com si fossin narcotraficants o gihadistes, amb "les mateixes tècniques" que van fer servir els seus predecessors per espiar adversaris polítics i ha rebutjat el "acte de fe" que els planteja Sánchez, instant-li la "investigar, aclarir, depurar responsabilitats" ia "netejar les clavegueres" ia deixar clar qui va ordenar les escoltes si no va ser Moncloa.









" No es pot demanar responsabilitat i no oferir-la de tornada ", ha emfatitzat, emplaçant-lo a "cuidar" ia no posar en "risc" al bloc plurinacional d'esquerres que li sosté afrontant aquesta crisi amb "valentia" i veritable "transparència". "La gent no ha de ser qui pagui els errors d'aquest Govern, actuïn amb alçada", li ha pregat.





Finalment, el PNB ha advertit al president del Govern que "no és bona idea fer el Tancredo" en un assumpte com l'espionatge a polítics amb el sistema 'Pegasus' i li ha recordat que en aquest llanci "de vegades el toro s'emporta" al davant l'executant".





Aitor Esteban va començar assenyalant que aquest assumpte té "més implicacions" del que es veu "a la superfície" i requereix més aclariments i més reformes perquè "un tancament en fals" no ajudarà el Govern. I en el segon torn, després d'escoltar Sánchez, li ha aconsellat prendre la iniciativa i no quedar quiet donant per bons els controls. " No crec que sigui bona idea fer el Tancredo, recordeu que de vegades el toro es porta per davant a l'executant ".