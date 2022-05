Personal d'infermeria atenent un pacient.- Arxiu @ep





El País Basc, Navarra i Astúries són les comunitats autònomes amb els millors serveis sanitaris, segons l'informe 'Els Serveis Sanitaris de les CCAA' , publicat aquest dimecres per la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP).





A l'altre extrem se situen Canàries, Catalunya i Múrcia . Mentrestant, les CCAA amb serveis sanitaris "regulars" són Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura i La Rioja . Aquells que treuen un “deficient” són Galícia, Aragó, Balears, Comunitat Valenciana, Madrid i Andalusia.





D'acord amb el document de FADSP, la diferència entre CCAA és “clarament excessiva”. "La ràtio entre la comunitat autònoma de major puntuació i la de menor puntuació és d'1,50 i ha disminuït lleugerament respecte al 2021 (1,63), però segueix evidenciant una gran disparitat en els serveis sanitaris entre les CCAA, que encara que redueix lleugerament, continua posant en perill la necessària cohesió i equitat entre territoris”, lamenten.





Fins al 2021, les dues darreres CCAA eren les mateixes en tots els informes (Canàries i València), però el 2021 i el 2022 Múrcia ocupa l'últim lloc (la penúltima el 2019). Els dos primers llocs en els 4 darrers informes els ocupen les mateixes CCAA amb canvis en les posicions relatives. Aquest any els 3 primers llocs són els mateixos que el 2021 i en el mateix ordre.





En aquest darrer informe pugen 5 CCAA: Cantàbria 6 llocs, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana 3, Andalusia 2 i Castella i Lleó 1. El grup de les CCAA amb pitjors serveis sanitaris està format per Múrcia, Catalunya, i Canàries , comunitats que havien ocupat en algun moment les 4 darreres posicions.





Les baixades a la classificació són les d'Aragó, Catalunya i la Rioja (4 llocs), i les Canàries i Galícia (1 lloc). Quatre comunitats autònomes romanen en la mateixa posició que l'any anterior: Balears, Extremadura, Madrid i Múrcia.









"AUGMENTS PRESSUPOSTARIS INSUFICIENTS"

FADSP critica que malgrat que hi ha hagut augments pressupostaris a totes les CCAA, menys a les 2 que han convocat eleccions anticipades (Andalusia i Castella i Lleó), aquesta pujada és "insuficient per abordar els problemes detectats durant la pandèmia i per recuperar l'atenció als malalts postergats durant la mateixa” .





"Aquesta situació és especialment evident a l'Atenció Primària que continua amb esperes intolerables, amb recursos insuficients, i amb greus problemes que fan molt difícil que pugui ser l'eix vertebrador del sistema sanitari. Potser es pot dir de les mancances de recursos humans o el dèficit de llits hospitalaris, etc", afegeixen sobre això.





Així, denuncien que aquests problemes són "generalitzats" a tot el Sistema Nacional de Salut (SNS) i han afectat, en major o menor mesura, totes les CCAA. "Però una vegada més hi ha hagut diferents formes d'aplicació d'aquestes polítiques que, incidint sobre les diferències prèvies, han augmentat o disminuït", argumenten.