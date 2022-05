Presentació de 'Soledad, un repte que ens uneix'.- @ep











Un 12% de persones cegues se senten soles , segons les conclusions de l'I Estudi sobre solitud no desitjada en persones cegues i amb baixa visió, elaborat per l'ONCE entre la seva població afiliada i presentat aquest dijous 26 de maig en el marc de la trobada 'Soledad , un repte que ens uneix” . "La solitud és una altra pandèmia", ha afirmat a l'esdeveniment el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda.





"Estem aconseguint superar l'emergència sanitària, vivim una guerra a Europa, molt a prop, i les dues situacions s'han emportat moltes persones i també han augmentat el nombre de persones amb discapacitat, una dada que possiblement també augmenti la solitud. Per això, necessitem com més mans millor", ha afirmat.





De l'estudi es desprèn que el 34,9% de les persones enquestades manifesten haver-se sentit soles en algun grau a l'últim mes (la dada per a la població general segons el CIS és del 38,8%) mentre que els qui assenyalen que senten soledat sempre és el 6% (3,6% per al conjunt de la població espanyola).





Tot i això, tenint en compte l'estigmatització que el terme solitud comporta, es va elaborar un indicador calculat a partir de la soledat declarada per part dels mateixos afiliats a l'ONCE i els resultats extrets de l' escala de solitud de De Jong Gierveld , del qual es va extreure que la soledat no desitjada afecta en algun grau el 60% de la població afiliada , mentre que un 12% sent solitud severa, segons ONCE.









GRUP SOCIAL ONZE HA RECLAMAT MAJOR COMPROMÍS SOCIAL







Entre els factors més determinants en el sorgiment de la soledat no desitjada hi ha el fet de viure sol, específicament qui ho fa de manera obligada , i aspectes relacionats amb les habilitats socials o la participació a la comunitat.





Una persona cega camina amb una altra.- Arxiu @ep







Altres factors assenyalats són la situació econòmica de la llar, la freqüència de contactes amb tres col·lectius clau (familiars, amistats i professionals de l'ONCE), la mida de la població en què habiti i el fet d'estar separat o divorciat.





La trobada 'Soledad, un repte que ens uneix' ha estat organitzada pel Grup Social ONCE per abordar aquest greu problema social. També s'ha presentat el cupó que l'ONCE dedica aquest 26 de maig a fer visible el problema de la solitud.





En el marc d'aquesta jornada -que es desenvolupa aquest dijous a la seu de la Fundació ONCE a Madrid - s'ha presentat el programa 'Al teu lado siempre' , l'estratègia global amb què l'ONCE afronta el repte de pal·liar la soledat forçosa entre les persones cegues i amb baixa visió, cosa que porta treballant diversos anys fins al punt de situar aquest assumpte com un dels seus principals objectius institucionals.





En aquest sentit, el president del Grup Social ONCE ha reclamat a les administracions públiques més compromís amb els problemes socials. "A Espanya, des de l'any 1977 hem tingut ni més ni menys que 27 ministres i ministres d'Afers Socials . Us imagineu què és explicar-li el model de l'ONCE i de totes les organitzacions de la societat civil a 27 persones diferents? Demanem una miqueta més de continuïtat i de compromís a les polítiques socials", ha declarat.





En aquesta línia, el Defensor del Poble --que també ha assistit a la trobada-- ha considerat necessària la captació de fons públics i privats per abordar problemes socials com el que representa la solitud. "Perquè hi hagi una veritable innovació social es requereixen més recursos", ha afirmat Ángel Gabilondo , que ha vinculat la solitud amb la pobresa, "la gran exclusió social", segons les seves paraules.





"La solitud és un dolor silenciós que té un component alt d'invisibilitat, és una pandèmia tan palesa, tan propera que, de vegades, no arribem a percebre-la. És aquí, entre nosaltres, per això hem d'estar pendents del nostre entorn, perquè aquest és un problema que ens concerneix a tots”, ha dit. Per això, ha alertat que "ningú no està lliure de patir solitud severa en algun moment", destacant la importància d'iniciatives com la del Grup Social ONCE.





Una dona cega visitant una botiga de roba amb el seu gos guia.- Arxiu @ep





PROBLEMA GLOBAL

La soledat no desitjada és un problema global, estès especialment a les societats avançades i que afecta les persones que la pateixen en àmbits tan essencials com la salut mental i física, les relacions socials o la participació ciutadana.





Per a l'ONCE és prioritari detectar i canalitzar aquestes situacions i ho fa, entre altres accions, a través de visites programades per part de treballadors socials a les persones grans que viuen soles als seus domicilis, per analitzar-ne la situació i adequar l'atenció necessària . En aquest sentit, el programa 'A tu lado siempre' coordina des de la posada en marxa totes les iniciatives que es duen a terme per pal·liar la solitud.





L'objectiu de la trobada 'Soledad, un repte que ens uneix' és compartir experiències i reflexions sobre la situació en què es troba la població amb sentiments de solitud no desitjada.





Així, representants d'institucions públiques, societat civil i entitats del Tercer Sector juntament amb el Grup Social ONCE aprofundeixen al llarg de la jornada en les accions que s'estan implementant i en altres que poden desenvolupar-se en el futur per donar resposta a aquest repte.





Segons la vicepresidenta de Serveis Socials i Participació de l'ONCE, Imelda Fernández, “aquest greu problema de la soledat només es resol treballant en equip, és una cosa que ens implica a tots”. "Així ho venim fent des de fa molt de temps al Grup Social ONCE i per això vam posar en marxa el programa 'Al teu costat sempre', perquè volem estar al costat de les persones que més ho necessiten", ha postil·lat