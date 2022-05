L'arquitecta Carme Pinós rep el Premi Nacional d'Arquitectura de mans de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.- @ep







L'arquitecta Carme Pinós ha rebut aquest dijous a Palma el Premi Nacional d'Arquitectura 2021 per la responsabilitat social i sostenibilitat perseguits en els seus projectes, així com per la promoció del diàleg de l'arquitectura amb altres disciplines professionals.





Pinós ha rebut el guardó a la Llotja de Palma de mans de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , en el transcurs d'un acte en què ha participat també la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol , juntament amb altres representants polítics i institucionals.





Sánchez ha elogiat l'arquitectura de Pinós, perquè és una arquitectura "generosa i participativa" que s'ofereix a la ciutat. A més, ha destacat la seva concepció de la ciutat com un espai de convivència que transcendeix els edificis que la componen, alhora que ha dit compartir la seva idea que l'arquitectura dóna dignitat a la gent.





Abans de recollir el guardó, Carme Pinós s'ha mostrat visiblement emocionada i ha assegurat que encara “li queden moltes coses per fer”.





L'arquitecta ha instat a anar "més enllà del client" que encarrega un projecte i pensar en el "client real", que és la societat i la ciutadania.





La ministra ha remarcat la prolífica trajectòria de la premiada, caracteritzada per l'excel·lència, per l'execució excel·lent i per la responsabilitat social i la sostenibilitat de tots els seus projectes.





En opinió de la titular del Mitma, aquesta arquitecta encarna una arquitectura "amb ànima i singular, que porta la poètica a la quotidianitat".





Així mateix, Raquel Sánchez ha dit compartir amb l'arquitecta la seva visió que fer arquitectura és "fer ciutat", alhora que és un bé social la vocació del qual és servir a qui va dirigida, que és a la ciutadania.





Segons ha apuntat, aquesta ha de ser singular i amb el contingut suficient perquè les persones s'hi identifiquin. La ministra ha defensat que sense saber què vol la societat,

sense un procés actiu descolta i dinterpretació de quines són les seves necessitats, qualsevol proposta estarà condemnada al fracàs.





Raquel Sánchez ha destacat que Pinós és l'arquitecta espanyola amb més publicacions i reconeixements.









LLEI DE QUALITAT DE L'ARQUITECTURA

En aquest context, Raquel Sánchez ha reivindicat la futura llei de Qualitat de l'Arquitectura , ja que la norma valora l'arquitectura per la capacitat de millorar la vida de les persones, que en són els destinataris.





Segons ha assenyalat, està previst que aquesta nova norma, el primer projecte de llei d'àmbit estatal que cerca protegir, impulsar i fomentar la qualitat de l'arquitectura com a bé d'interès general, s'aprovi properament per les Corts Generals.





D'altra banda, la responsable de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha recalcat que Pinós és la segona dona a rebre aquest premi, després de Matilde Ucelay, i ha cridat a reflexionar, apuntant que "una societat que dóna l'esquena al talent d'una de les seves meitats a què està renunciant és a avançar".





En aquest context, ha afegit que " de poc serveix" que hi hagi més llicenciades dones que homes si després elles només ocupen el 10% dels llocs directius als estudis d'arquitectura i disseny urbà. Així, ha urgit a "acabar una vegada per totes amb aquesta intolerable discriminació".





Per part seva, la presidenta del Govern, Francina Armengol , ha subratllat l'"immens honor i orgull" que s'hagi escollit la Llotja de Palma per al lliurament d'aquest guardó, perquè l'obra de l'arquitecte Guillem Sagrera "representa el que s'ha estat en el passat i allò que es vol ser en el futur".





La líder de l'Executiu autonòmic ha destacat de Carme Pinós que és "mestra de molts mallorquins" i una persona "que s'emociona amb l'arquitectura popular".





Armengol ha reivindicat l'arquitectura com a paisatge i com a eina, precisament, per transformar millor l'entorn i oferir a la ciutadania millors espais públics i privats.









REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL

El Premi Nacional d'Arquitectura 2021 (PNA), dotat amb 60.000 euros, va ser anunciat el mes de desembre passat i ha estat concedit a Carme Pinós en reconeixement a la seva feina i trajectòria, que l'ha portat a convertir-se en un referent per a l'arquitectura a nivell nacional i internacional.





L'arquitecta, nascuda a Barcelona el 1954, va ser seleccionada pel jurat per rebre aquest guardó a proposta de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran, la Fundació Arquia, l'ETSA de València i el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes Professionals d'Espanya (CSCAE).





El jurat, presidit per Margarita Langarita , ha destacat de Pinós "la responsabilitat social i la sostenibilitat perseguida en els seus projectes" i ha destacat igualment la seva "transversalitat" com a professional, la promoció del diàleg de l'arquitectura amb altres disciplines i la demostració d'una gran capacitat divulgativa a nivell nacional i internacional