RTVE ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb la UEFA per a l'emissió de l'Eurocopa 2024 que acollirà Alemanya , una competició esportiva que torna a la corporació pública vint anys després.













En un comunicat, RTVE ha explicat que “reforça el seu compromís amb la Selecció Espanyola de Futbol per acompanyar el combinat nacional en tots els seus partits dels propers quatre anys”, amb un total de 40 partits.





La corporació oferirà els partits amistosos d'Espanya, a més de les trobades de classificació per a l'Eurocopa i el Mundial; i, sobretot, els partits de la fase final de l'Eurocopa, inclosa la que se celebrarà a Alemanya el 2024.





L'acord entre RTVE i la UEFA inclou, a més, l'emissió d'altres competicions internacionals destacades com l'Eurocopa femenina absoluta del 2025; les dues Eurocopes masculines de la Sub-21 de 2023 i 2025; les dues finals de la UEFA Nations League , amb independència que jugui Espanya o no; així com les dues 'Finalissimas' de 2022 i 2025 entre el Campió d'Europa i el Campió de Sud-amèrica.









EMISSIÓ DE LA 'FINALISSIMA'

A més, La 1 emetrà a 'Finalissima' entre Itàlia, campió de l'Eurocopa 2020; i Argentina, guanyadora de la Copa Amèrica 2021 des de l'emblemàtic estadi de Wembley. Un partit que es podrà veure a La 1, dimecres que ve 1 de juny, a les 20.45 hores, i que comptarà amb la narració i comentaris de David Figueira i Albert Ferrer.





L'endemà, la Selecció Espanyola que dirigeix el tècnic Luis Enrique s'enfrontarà a Sevilla, a les 20.45 hores, a Portugal, al primer partit de la UEFA Nations League.





La 1 emetrà el partit, que comptarà amb un previ des de les 20 h, i en què participaran Arsenio Cañada, Juan Carlos Rivero, David Figueira i Lara Garandillas, a més dels exfutbolistes Carlos Marchena i Albert Ferrer.









SELECCIÓ FEMENINA

Així mateix, RTVE també ha adquirit els drets d'emissió de la Selecció Femenina de Futbol i oferirà la fase final de l' Eurocopa Femenina del 2025, "un fet que confirma així la cadena pública com la televisió de la selecció", expliquen a la nota .





A més dels partits classificatoris que està oferint RTVE, aquest estiu oferirà l'Eurocopa del 2022 en què Espanya parteix com una de les grans favorites al títol; i també ha adquirit els drets d'emissió de l'Eurocopa del 2025.





També RTVE emetrà les dues properes Eurocopes de la Selecció Masculina Sub-21 , que es disputaran el 2023 i el 2025. Un seguiment exhaustiu dels joves esportistes espanyols que vestiran en un futur la samarreta de la Selecció Absoluta.