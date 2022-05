Andrew Fletcher.- Arxiu @Wikimedia





Andrew Fletcher , integrant de Depeche Mode, ha mort als 60 anys aquest dijous.





Ho ha anunciat el grup a través de les xarxes socials aquesta tarda, encara que ni els seus membres ni familiars s'han pronunciat respecte a les causes.









“Fletch tenia un veritable cor d'or i sempre hi era quan necessitaves suport, una conversa animada, una bona riallada o una pinta (cervesa) freda”, expressaven







Fletcher va fundar Depeche Mode el 1980 al costat de Martin Gore i Vince Clarke. Des de llavors la banda ha llançat temes com Enjoy the silence, Walking in my shoes, Personal Jesus, Strangelove o Precious.