L'alumna Jana Cuch Guillén , de l'institut Jaume Balmes de Barcelona , ha guanyat aquest dijous el premi a la millor història Amic-Ficcions 2022 celebrat al CaixaForum de la ciutat, guardonat amb un iPhone, pel seu relat 'La vida que no vaig viure '.





En un comunicat d'Amic, han explicat que el jurat ha considerat que la seva història mereixia el primer premi "per una radiografia familiar d'una riquesa excepcional" després d'haver llegit 200 històries finalistes.





Al segon premi, guardonat amb un iPad, hi ha hagut un triple empat, i s'ha premiat Emma Martín Guasch, de l'Escola Vedruna Vilafranca del Penedès (Barcelona), per la seva obra 'Unes últimes paraules', "una història fresca i molt actual, una història en què la vida guanya i perd, on la joventut i la vellesa formen equip i conviuen intensament fins al punt i final”.





També han premiat amb el segon premi Daniel Endrino Sánchez i Roger Hernando Harto, de l'institut Manuel Vázquez Montalbà de Sant Adrià del Besòs (Barcelona), per la seva obra 'L'endemà', per ser “un relat dur i alhora fascinant, que narra de manera acurada i commovedora l'endemà d'un suïcidi”.





Així mateix, el tercer segon premi ha estat per a Júlia Pelegrí Mancebo, de l'institut Vallvera de Salt (Girona), pel seu relat 'Vals a dos' , per ser un conte que "atrapa des de la primera línia, que treballa el suspens amb el mestratge dels bons escriptors i que desenvolupa tota la trama sabent mantenir la intensitat del relat fins a un final obert que obliga el lector a fer volar la seva imaginació”.









PARLAMENTS

L´acte ha comptat amb la presència del secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila; el director general de Política Lingüística del Govern d'Aragó, José Ingnacio López; el director de l'Editorial Bàrcino, Oriol Magrinyà; el periodista i fundador de l'Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses, Mohammad L'Amrani; la guionista de la sèrie de TV3 'Les de l'hoquei', Marta Vivet, i el president de l'Amic, Ramon Grau.





Durant l'acte, Vila s'ha dirigit als alumnes per agrair que "any rere any els participants del concurs Amic-Ficcions renovin la confiança intergeneracional, ja que aconsegueixen que centenars de joves, que presumptament viuen allunyats de l'escriptura, demostrin que no és veritat i omplin de confiança el futur”.





Per part seva, Magrinyà ha destacat que veure la sala plena és una morta que hi ha una continuïtat amb la llengua catalana i el país "que fa que es mantingui viva la nació".

Grau ha subratllat que la iniciativa aporta “joventut, creativitat, escriptura, lectura, talent i treball en equip, valors que l'AMIC vol preservar i continuar potenciant”.