La Marquesa de Griñón està feliç amb la seva actual parella





Tamara Falcó ha parlat en exclusiva per a Diez Minutos aclarint els rumors que van sorgir fa uns dies quan la influencer publicava un post a Instagram en què apareixia amb un dels vestits que ha dissenyat en exclusiva al costat de la firma Pedro del Hierro.





Els seus seguidors es van fixar a les corbes de la filla d'Isabel Preysler i no van dubtar a comentar el post. "No t'afavoreix, t'eixampla moltíssim", escrivia un, mentre un altre contestava: "És veritat, sembla que està embarassada".





Tamara finalment ha volgut aclarir que no, no està embarassada. La parella va començar a sortir el setembre del 2020 i la seva relació està més que consolidada. Ell es porta fenomenal amb la família i al revés. La marquesa de Griñón va revelar que la seva relació no és que sigui de pel·lícula Disney i tenen les seves topades però "quan hi ha amor, respecte i afecte vas fent saltets en la relació"