La banda de rock and roll Yes ha anunciat que el seu 'molt estimat' baterista Alan White ha mort a l'edat de 72 anys. El músic, que va treballar amb estrelles com John Lennon, George Harrison i Joe Cocker durant la seva llarga carrera musical, va morir en pau a casa després d'una breu malaltia.





La banda va dir que White havia estat "ansiós" per la seva propera gira pel Regne Unit i per celebrar el seu 50è aniversari amb Yes, a qui es va unir el 1972 per a la seva gira Close to the Edge. "És amb profunda tristesa que Yes anuncia que Alan White, el seu estimat baterista i amic des de fa 50 anys, va morir als 72 anys, després d'una breu malaltia", es llegeix al comunicat.





"La notícia ha commocionat i atordit tota la família Yes. Recentment va celebrar el 40è aniversari del seu matrimoni amb la seva estimada esposa Gigi", va continuar. "Alan va morir, en pau a casa", van concloure.





White va néixer el 1949 al comtat de Durham (Regne Unit) i es va unir a Yes el 30 de juliol de 1972 per al Close to the Edge Tour. Anteriorment havia treballat amb la banda Plastic Ono de Lennon després d'una trucada telefònica el 1969 per tocar al Festival de Rock de Toronto, i va continuar treballant amb Lennon fins i tot a l'àlbum Imagine i amb George Harrison a All Things Must Pass.





White també va treballar amb diversos altres músics al llarg dels anys, inclosos Ginger Baker's Air Force, Joe Cocker, Gary Wright, Doris Troy i Billy Preston, per nomenar només alguns.





Va ser inclòs al Saló de la Fama del Rock and Roll com a membre de Yes el 2017. A White li sobreviuen la seva dona durant 40 anys, Rogena 'Gigi', els seus fills, Jesse i Cassi.