Els pacients amb verola del mico han d'evitar les mascotes, segons l'última guia publicada per les autoritats sanitàries europees. Fins i tot han anat tan lluny com per recomanar que els rosegadors domèstics, que són els més susceptibles a la malaltia, com ara ratolins, conillets d'Índies, hàmsters i jerbus, han d'aïllar-se en laboratoris governamentals o fins i tot sacrificar-se. Hi ha dubtes sobre si els gossos i els gats també poden contraure aquesta malaltia, per la qual cosa es recomana deixar-los a càrrec d'una altra persona en cas d'infecció.





Gos - Pexels





El sacrifici s'ha considerat una mesura d'últim recurs, on l'aïllament monitorat i les proves periòdiques no són pràctics, encara que s'ha plantejat com una manera d'aturar el progrés de la malaltia a les regions afectades.







“ L'ideal és que les mascotes rosegadores estiguin aïllades en instal·lacions monitorades, que compleixin amb l'aïllament respiratori (p. ex., un laboratori) i les condicions de benestar animal (p. ex., instal·lacions governamentals, gosseres o organitzacions de benestar animal ), i s'analitzin (mitjançant PCR) per detectar exposició abans que finalitzi la quarantena”. va dir el Centre Europeu per al Control de Malalties.





"L'eutanàsia només ha de ser un últim recurs reservat per a situacions en què les proves i/o l'aïllament no són factibles" . Si bé els rosegadors corren un risc particular, altres mascotes domèstiques, com gossos i gats, també s'han de mantenir a l'interior, encara que són menys vulnerables a la malaltia que es diu que es va originar als rosegadors de l'Àfrica occidental i central, encara que va ser identificada per primera vegada el 1958 pel viròleg danès Preben von Magnus en micos macacos crancs que estaven sent utilitzats com a animals de laboratori.





La Dra. Christine Middlemiss, directora veterinària del Regne Unit, li va dir al Telegraph: “Mai no s'han sospitat ni informat casos de verola del simi en mascotes al Regne Unit i el risc continua sent baix”, sentencia.