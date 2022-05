Joaquín Pérez Rey i Israel Arroyo @ep







El secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo, ha afirmat aquest dijous que l'import mitjà del xec en forma de pagament únic que actualment està abonant la Seguretat Social per demorar la jubilació més enllà de l'edat legal ronda els 20.000 euros .





Durant la seva compareixença a la Comissió de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Senat, Arroyo ha explicat que aquest xec està sent sol·licitat majoritàriament per pensionistes amb rendes baixes , cosa que es pot deure, ha dit, al fet que opten per cobrar de cop el benefici de retardar la seva jubilació per, per exemple, no haver de demanar un crèdit a una entitat financera.





La primera pota de la reforma de pensions, en vigor des del passat mes de gener, ofereix als treballadors que retardin la seva jubilació la possibilitat de millorar la pensió mes a mes o cobrar tot aquest benefici en un pagament únic , una opció que la Seguretat Social va decidir oferir després enquestar persones properes a l'edat de jubilació.





Arroyo ha assenyalat que aquest incentiu en forma de pagament extraordinari està resultant atractiu per a perfils més variats de pensionistes i, encara que el seu import mitjà arriba als 20.000 euros, la Seguretat Social ha arribat a pagar en algun cas més de 100.000 euros a treballadors que van demorar el seu retiro més de deu anys.





"No és el mateix que et pugin 50 euros cada any la pensió de jubilació que et donin de cop 8.000 euros. Pensem que aquest element farà que s'opti més per aquesta possibilitat d'endarrerir la jubilació, encara que el fonamental ha estat l'eliminació de les clàusules de jubilació forçosa en la negociació col·lectiva”, ha explicat.





Arroyo ha apuntat que la proporció de pensionistes que demoren la jubilació i trien el xec únic ha crescut "ràpidament" i ja suposen pràcticament la meitat dels que tenen dret a aquest incentiu per retirar-se més tard del mercat laboral. Tot i això, ha avançat que el Ministeri llançarà "aviat" campanyes informatives per impulsar aquesta mesura.





Aquest impuls a la demora de la jubilació és un dels efectes de la primera pota de la reforma de pensions i es notarà més el proper any, segons Arroyo. Tot i això, ha insistit que "els grans impactes de la reforma" es veuran a llarg termini.





"La reforma del sistema de pensions té un efecte molt a llarg termini i és molt difícil veure els seus efectes a curt termini. Quan estan ben dissenyades no tenen impacte a curt termini, en cas contrari és que s'han fet en un atac de pànic. Han de tenir un impacte gradual i amplis períodes transitoris per donar estabilitat i que els treballadors sàpiguen a què atenir-se", ha argumentat.





DEFENSA PUJAR LES PENSIONS AMB L'IPC





Durant la seva compareixença, Arroyo ha defensat la mesura 'estrella' de la reforma de pensions: la seva revaloració amb l'IPC, i ha assenyalat que, en l'actual context inflacionista, seria "inacceptable" que no se li pugessin les pensions a la gent gran conformi a la inflació perquè és quan el més necessiten.





“ És impossible no fer aquesta pujada. El contrari suposa que els perjudicats per una situació externa que no és culpa d'ells siguin els pensionistes ”, ha asseverat Arroyo, que ha denunciat que de vegades “s'interpretin” les paraules del governador del Banc de Espanya, Pablo Hernández de Cos, amb titulars que ell "no ha escoltat ni llegit" als seus discursos.





En tot cas, ha advertit que "no es pot condicionar el disseny de la reforma de pensions a com estigui la inflació en un moment donat" i que això s'ha d'observar amb "llums llargs", ja que el bec actual de la inflació és " conjuntural" i el Banc d'Espanya també ho preveu així.





"Hem tingut sort que aquesta reforma s'hagi aprovat abans del pic d'inflació que tenim. Si aquest bec s'hagués produït sense aquesta reforma, hagués estat difícil negociar això (la pujada de les pensions). Veurem en què queda la inflació mitjana, però les previsions apunten a un 6% o un 7% de mitjana”, ha afirmat.





El secretari d'Estat ha reconegut que traslladar les recomanacions del Pacte de Toledo a la reforma de pensions ha tingut i té la seva dificultat pel "cert grau de vaguetat", d'altra banda "lògic", de les recomanacions mateixes.





Pel que fa a les consideracions de Brussel·les sobre la reforma de pensions, Arroyo ha assegurat

que “l'avaluació de Brussel·les” sobre la reforma “no pot ser més positiva”.