Un home de 52 anys ha ingressat a la presó per presumptament cometre vuit robatoris amb intimidació en comerços a Barcelona , Calafell (Tarragona) i Mollet del Vallès (Barcelona).





Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home dijous 19 de maig a Barcelona per presumptament quatre robatoris amb violència comesos a la capital catalana entre els dies 16 i 19 de maig, segons informa la policia catalana en un comunicat.





La policia va iniciar la investigació el 9 d'abril passat després de dos robatoris a Segur de Calafell (Tarragona) i Calafell, en què el presumpte lladre va accedir a un primer local i va fugir amb els diners de la caixa registradora després de presumptament amenaçar una treballadora amb un ganivet.





Dos dies després, va repetir l'acció, però no va obtenir els diners ja que la treballadora no disposava de la clau per obrir la caixa.





Els investigadors van confirmar la hipòtesi sobre un únic sospitós duent a terme aquests robatoris després d'un tercer en un comerç de Calafell , que va ser realitzat per un presumpte lladre de les mateixes característiques que el que havia perpetrat els altres dos.





Durant la investigació, el sospitós presumptament va cometre cinc robatoris mitjançant la mateixa manera d'actuació entre el 16 i el 19 de maig a Barcelona i Mollet del Vallès.





El 19 de maig, després que presumptament robés en un establiment de la ciutat comtal, una patrulla va localitzar i va detenir el presumpte lladre i van intervenir un ganivet que portava l'home amagat als pantalons.





El detingut, que havia completat condemnes de presó i tenia diversos antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial, i el jutge en va decretar l'ingrés a la presó.