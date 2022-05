Luis Lorenzo @youtube





L'actor Luis Lorenzo ha estat detingut per assassinar la tia de la seva dona, presumptament, per obtenir una herència. La seva dona també ha estat detinguda per l'homicidi.





L'intèrpret d' Hospital Central, La que s'acosta o El Comissari , ha estat arrestat amb la seva dona a la localitat madrilenya de Rivas Vaciamadrid.







Segons ha avançat El Confidencial, la víctima seria Isabel, una dona de la tercera edat que és tia de l'esposa de l'actor. Vivia a Astúries, però el març del 2021 la van convidar uns dies a casa seva a Rivas-Vaciamadrid i mai més va tornar a casa seva.