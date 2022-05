Nadia Calviño @ep





La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha assegurat que el Govern de coalició "no està en perill, en absolut" després de la votació de la Llei Audiovisual i tampoc ha donat per perduda la majoria de la investidura.





"No és la primera vegada que hi ha grups polítics que canvien el seu vot a última hora" , ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres.





Aquest dijous, el Congrés va aprovar la Llei General de la Comunicació Audiovisual amb l'abstenció d'Unidas Podemos -inclosos els membres del Govern Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra i Alberto Garzón- i el vot en contra d'ERC.





Calviño ha dit estar sorpresa pel rebuig d'ERC, que creu que va canviar el sentit del seu vot a última hora: “ Nosaltres ja havíem acordat un text que és molt favorable per a la producció en català ”.





Preguntada per si dóna per perduda la majoria de la investidura, ha respost que no, i ha subratllat que el Govern està aprovant les seves iniciatives amb "una geometria variable", que, al seu parer, és un element amb què l'Executiu ha de treballar.





Per a la vicepresidenta primera del Govern, la norma és un bon equilibri entre els interessos del sector: “És una bona llei, i per això jo crec que la geometria s'ha alineat perquè pogués tirar endavant”.





ÉS UN "AVANÇ"





Segons la seva opinió, representa "un avenç en tots els punts de vista", i ha afirmat que el finançament de la producció independent --en les seves paraules-- es multiplicarà per quatre o cinc, malgrat convenir que tots els grups afectats haurien preferit un text més proper al punt de partida.





“ Som un Govern absolutament compromès amb la cultura, absolutament compromès amb el sector audiovisual, i treballarem amb tots els instruments per donar suport a aquests productors independents ”, ha conclòs.





També ha reafirmat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "sempre està disposat a parlar" amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha reivindicat el seu compromís amb la via del diàleg, els resultats del qual durant aquesta legislatura ha valorat positivament.