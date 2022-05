Juan José Segura Sampedro , doctor del Servei de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Son Espases, a Palma de Mallorca, és l'únic científic que s'ha dedicat a estudiar el problema del balconning, un parany mortal per als britànics que acudeixen a estiuejar a les Balears.





El seu treball va ser publicat a la revista Injury i va ser aclamat al Regne Unit. Segura Sampedro va ser guardonat amb la Medalla de l'Ordre de l'Imperi Britànic per la seva contribució a la investigació i la prevenció contra traumatismes relacionats amb el consum excessiu d'alcohol.





Fotografia de l'hotel Dreams Calviá Mallorca feta des d'un balcó @ep





L'expert espera que "el 2022 el nombre total de casos de balconing sigui menor al d'altres anys", assegura en una entrevista amb el Mallorca Diario. "Tot i així, fins que no s'acabi aquest estiu no podrem saber fins a quin punt hauran tingut efecte o no les noves campanyes de conscienciació i prevenció", afegeix.





Però quines són les causes d'aquest fenomen? A més de components psicosocials i socioeconòmics, o fins i tot altres substàncies psicoactives, tots els casos tenen en comú la majoria de morts per balconning comparteixen el mateix origen: l'excessiu consum d'alcohol, alerta el doctor.





El perfil de les víctimes solen ser "homes, a la vintena o a la trentena d'edat i majoritàriament procedents del nord d'Europa , amb una especial preeminència dels originaris de les Illes Britàniques", afirma el doctor a l'entrevista, afegint que pateixen són "sobretot traumatismes craneoencefàlics i lesions medul·lars".





El doctor no sap exactament per què la majoria d'afectats provenen del Regne Unit : “Bé, és un tema que s'aparta una mica de la meva àrea de capacitació i que encara segueix en estudi”. Tot i això, els indicis apunten que " té a veure sobretot amb una forma de beure essencialment compulsiva, que es dóna més al nord d'Europa i a les Illes Britàniques , ja que al sud del continent tenim un patró de consum de alcohol una mica diferent", afirma. "Dit això, és cert que encara no tenim dades definitives sobre aquesta qüestió i que la reflexió que li estic fent ara és purament especulativa", conclou.