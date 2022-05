L’Ajuntament de Lleida licitarà aquest estiu les obres de restauració de les muralles de la Seu Vella que començaran la pròxima tardor. La Generalitat i la Paeria financen al 50% els 600.000 del pressupost global d’aquesta actuació, que se centrarà en els Baluards del Rei, de la Reina i de Louvigny i inclou la zona on es va produir l’esllavissada l’any passat. Aquesta partida comprèn els 50.000 euros que es van haver de destinar l’any passat als treballs d’emergència, els 300.000 euros que es licitaran enguany i 250.000 euros per al 2023.





L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha presidit la presentació del projecte, acompanyat del primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, del regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, del director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Albert Turull, i del director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol.









Pueyo ha agraït el suport de la Generalitat i la seva implicació per tal de poder restaurar “aquest element tan important i emblemàtic com és el Turó de la Seu Vella, un patrimoni que no és només de totes les lleidatanes i lleidatans, sinó del conjunt de Catalunya”.





L’alcalde ha recordat que arran de l’esllavissada de l’any passat ja es va dur a terme a les muralles una operació d’urgència per assegurar-ne l’estabilitat i la seguretat: “Ara, aquella actuació es veurà complementada amb accions de restauració més consistents, que garantiran la seva perdurabilitat en el temps”.





El primer tinent d’alcalde Toni Postius ha recalcat que el treball dels serveis tècnics municipals ha generat un projecte que permetrà consolidar a llarg termini les àrees afectades i evitar futures esllavissades. Es preveu que el document estarà tancat el pròxim dilluns, preparat perquè l’informi la Comissió de Patrimoni de la Generalitat i procedir a la licitació.





Inversió de 3 milions d'euros





Postius ha destacat la inversió de 3 milions d’euros que s’ha realitzat aquest mandat o bé està en curs al Turó de la Seu Vella gràcies a l’impuls conjunt de diferents administracions. Aquest import es desglossa de la manera següent:





- 1.600.000 euros, a la restauració del campanar, en les obres de la Porta dels Apòstols i per a les cobertes del claustre (2a fase), a càrrec de la Generalitat.





- 430.000 euros, també per a les cobertes del claustre (1a fase), a càrrec de l’Estat, pressupostats per a aquest any.





- 600.000 euros per a la reforma de les muralles presentada avui que cofinancen la Paeria i la Generalitat





- 426.000 euros aportats entre la Diputació de Lleida i el FEDER per una primera restauració i consolidació de la zona del Baluard del Rei, el Contrabaluard del Rei i el Baluard de la Punta del Diamant.





Fons Next Generation





A aquest total, cal afegir un projecte ja concedit dels Fons Next Generation per a la renaturalització de la ciutat, on s’inclou la Seu Vella. Dels 3,8 milions concedits en aquest apartat, 600.000 incidiran directament en el turó, on s’introduiran noves cobertures vegetals adaptades al clima de Lleida així com illes de biodiversitat i camins perimetrals.





A més, la Paeria opta a una convocatòria de turisme sostenible que també inclou actuacions a la Seu Vella: un mapping per a la Porta dels Apòstols, equips de realitat virtual o augmentada destinats a visitants, augment de la illuminació, càmeres de seguretat i elements de monitorització per detectar possibles moviments en les muralles.





Albert Turull ha recalcat la collaboració institucional que ha permès impulsar les obres realitzades i les anunciades en la presentació d’avui: “les administracions anem de bracet”.





Patrimoni Mundial





Miquel Pueyo ha explicat que demanarà una reunió amb Miquel Iceta per “saber quines són les intencions del ministeri de Cultura” pel que fa a la llista indicativa de candidatures a Patrimoni Mundial.





Així mateix, ha assenyalat que reunirà en breu l’equip redactor de la candidatura de la Seu Vella per si cal actualitzar continguts de la documentació i adaptar-ho a nous requeriments. D’altra banda, Joan Baigol continuarà sent el director del Consorci, una vegada tancat el concurs per cobrir aquesta plaça.