L'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI), gestionat per l'Ajuntament, ha patit una estafa per phishing de 349.497 euros que va suposar la suplantació de la identitat d'una empresa contractada per l'IMI, han informat fonts municipals aquest divendres.





Palau de la Justícia de Barcelona @ep





Segons ha informat 'La Vanguardia', el resultat va ser que es van transferir a un tercer diversos pagaments que s'havien de fer a l'empresa suplantada --Sistemes Informàtics Oberts (SIA)-- durant els mesos de novembre i desembre del 2021.





Les fonts esmentades han explicat que el cas es va descobrir a principis de febrer, quan l'IMI va rebre un correu del departament administratiu de l'empresa proveïdora i li va comunicar que des de finals de novembre no havien rebut cap pagament per part de l'IMI.





Després de fer-se les comprovacions, "atès que l'empresa va comunicar que no havia sol·licitat cap canvi de compte corrent", es va contrastar amb l'empresa que el certificat era fals i que l'IMI havia estat víctima d'una estafa mitjançant phising.





Així, "algú havia suplantat la identitat de l'empresa SIA" per demanar un canvi de compte corrent que no pertany a aquesta empresa perquè es fessin les transferències corresponents als pagaments pels serveis que havia prestat aquesta empresa.





L'Ajuntament va denunciar els fets davant dels Mossos d'Esquadra i també es va posar en contacte amb l'entitat financera on s'havien realitzat els pagaments al tercer que havia suplantat la identitat “per si es podien recuperar les transferències realitzades, però ja no va ser possible perquè s'havien retirat del compte”.





Per això, ara cal reconèixer el crèdit a l'empresa suplantada, que no va rebre els pagaments que hauria d'haver rebut a finals del 2021, i el consistori ha aprovat aquest divendres el pagament de 349.497 euros a favor d'aquesta empresa per regularitzar les despeses.





MILLORA DELS PROCEDIMENTS





Davant d'aquesta situació, l'IMI va revisar i reforçar el protocol per canvi de compte bancari d'entitats proveïdores i actualment es fa segons una nova instrucció que “ha permès fer cinc canvis sense incidències”, han detallat les mateixes fonts.





Aquesta nova instrucció incorpora tràmits i passos previs que complementen el certificat de titularitat bancària signat i segellat pel banc amb el número de compte corrent que ja es requeria per poder fer el canvi.