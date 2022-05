@mossos





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut a diversos punts de Barcelona 14 lladres multireincidents presumptament relacionats amb furts, robatoris i requeriments pendents i dos han ingressat a la presó preventiva.





Els detinguts actuaven a la ciutat de forma reiterada, principalment a zones del centre de la ciutat amb més presència de turistes , segons informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.





Els lladres, que van ser detinguts aquest dijous en un dispositiu que va començar al migdia i es va allargar fins a la una de la matinada, acumulaven un total de 100 antecedents, mentre que els identificats en el marc del dispositiu, un total de 21, sumaven 141 antecedents .





A més, dos presumptes lladres especialitzats en robatori de rellotges, que sumaven 60 detencions, van ingressar a la presó preventiva.





Tres detinguts van ser sorpresos pels agents de paisà quan robaven una motxilla d'unes turistes amb objectes valorats en 2.000 euros , encara que la detenció dels lladres va permetre la recuperació de la borsa.





En una altra actuació, els agents van detenir cinc persones que, de manera coordinada, van robar un telèfon mòbil a uns turistes valorat en 1.000 euros.





El dispositiu preventiu de furts i robatoris, que s'emmarca al Pla Tremall de lluita contra la multireincidència, també es va centrar en la identificació de delinqüents.





RELLOTGES DE LUXE





En el marc d'aquestes accions es va aturar per un requeriment pendent a un presumpte lladre especialitzat en robatoris de rellotges de luxe que actuava de manera sospitosa per la zona marítima, seguint persones.





Una altra persona també va ser detinguda per un delicte de trencament de condemna, en comprovar que tenia una ordre d'allunyament al domicili del seu pare a més de 1.000 metres i pel que sembla es trobava a menys de 300 metres.





Durant el dispositiu es va detectar un lladre que estava forçant vehicles a l'interior d'un aparcament privat i que va ser detingut per la Guàrdia Urbana.





RESISTÈNCIA





Una altra persona va quedar detinguda per un delicte de resistència i desobediència després de donar dades falses a agents i que va procedir a fugir ia desobeir les ordres dels agents quan feien les tasques d'identificació.





També agents van detenir dos lladres amb 10 antecedents quan acabaven de robar un mòbil valorat en 600 euros.





Finalment, agents de Mossos van denunciar aquest dijous tres persones com a conseqüència de la identificació durant el dispositiu: un va ser denunciat per un delicte d'apropiació indeguda lleu, una més per possessió de substàncies estupefaents i una altra per portar una navalla.