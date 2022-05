L'home acusat de tractar de matar la seva exdona a cops de martell ha assegurat, aquest divendres al judici a Palma, que no recorda haver-la colpejat: “Em vaig posar a plorar, vaig aixecar el cap i vaig explotar. Se'm va esborrar la ment”.





Durant el judici celebrat aquest divendres a la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, l'encausat ha reconegut els fets a preguntes del fiscal. Així, ha relatat que aquest matí, el setembre del 2019, estava amb la seva exdona parlant al seu domicili, quan li va dir per tornar-hi.





L'acusat, durant el judici aquest divendres a l'Audiència Provincial de les Balears. - EUROPA PRESS





" Li vaig dir que si no tornava en un mes, la denunciaria per abandó de família. Al principi em va dir que sí, però després em deia que no ", ha subratllat, alhora que ha afegit: "Em va començar a dir coses que no m'agradaven i va ser quan vaig explotar”.





Segons la Fiscalia, la brutal pallissa que li va donar a la seva exdona li va deixar seqüeles motores i en el sistema nerviós que l'impedeixen avui valdre's per si mateixa.





El fiscal demana per a l'acusat 15 anys de presó pel delicte d'assassinat en grau de temptativa, així com una indemnització de 169.000 euros pels danys morals i les seqüeles que li va deixar la pallissa.





Segons l'escrit d'acusació, els fets es remunten a l'11 de setembre del 2019. L'acusat havia anat al domicili de la seva exparella, amb qui tenia dos fills en comú.





En el moment en què es dirigien a la porta per abandonar el domicili, l'home la va emprendre a cops de puny contra la dona i després va passar a propinar-li nombrosos cops al cap amb un martell de goma i un altre martell metàl·lic acabat en punta.





La tremenda pallissa va provocar a la víctima nombroses lesions i cicatrius a la cara i al crani i el va obligar a romandre gairebé un mes a l'UCI de Son Espases i més de tres mesos ingressada i havent de ser sotmesa a diverses operacions.





Durant la seva declaració, l'home ha manifestat que patia depressió per la denúncia per abusos sexuals a la seva filla que havia fet front. “ Jo no havia trencat la relació amb ella. Se'n va anar de la casa fins que se solucionés l'assumpte de la denúncia ”, ha indicat.





A més, ha reconegut que durant el temps que van estar separats li insistia a tornar a estar junts. Per això, una vegada que la causa va ser arxivada, li va dir per tornar a estar junts. "Vaig tenir molt pressió psicològica", ha recalcat.





El dia dels fets, l'encausat ha relatat que es van trobar a l'escola per portar els nens a l'escola. "Després vam anar a casa meva, vaig preparar un cafè per a tots dos i li vaig dir que la denúncia s'havia arxivat, que tornés a casa", ha explicat.





En aquell moment, segons la seva versió, la víctima li comença a dir "coses que no em van començar a agradar i va ser quan vaig baixar el cap per començar a plorar". "No recordo aquests fets. Em vaig quedar en xoc. No recordo colpejar-la amb els martells", ha afirmat.





Des que suposadament colpeja la seva exdona fins que confessa els fets a la policia i demana ajuda, transcorren tres hores, segons l'escrit del fiscal. En aquest temps, l'encausat ha indicat que la víctima li va dir que no demanés ajuda: "Em deia que volia morir-se, però un cop vaig veure el que havia passat va ser quan vaig buscar ajuda".





Tot seguit, la víctima ha negat que demanés morir i ha insistit que no recorda "res" des que baixa els graons fins que està en planta a l'Hospital de Son Espases. La dona ha explicat que a l'home li agradava “tenir controlat tot, saber on érem i què fèiem”.





Finalment, ha assegurat que el seu ex marit li va dir que "en cap moment" acceptaria la separació o el divorci: "Em va dir que quan es resolgués el tema de la nena, em donava un mes per tornar al domicili".