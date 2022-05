Diumenge 29 de maig, el parc de la Ciutat de Tarragona acollirà la Festa per l’Autonomia a partir de les 11 del matí. Amb aquesta activitat, que està oberta a tots els infants i famílies de la ciutat, la Conselleria d’Educació vol sensibilitzar petits i grans sobre la seva autonomia, l’apropiació de l’espai públic i la mobilitat sostenible. Durant la jornada se celebraran tallers de pintura, jocs tradicionals, jocs d’habilitat artesanal elaborats amb materials reutilitzats, un circuit de seguretat viària del Servei Català de Trànsit i una actuació musical i d’entreteniment per famílies.





La festa d’enguany s’inspira en diversos superherois que tenen problemes per desplaçar-se per la ciutat i han de demanar ajuda als infants tarragonins. Aquests superherois donaran el tret de sortida a una cercavila que anirà des de les escoles Pax, Saavedra i Cèsar August, i el Collegi Dominiquesen fins al parc de la Ciutat on es farà la festa. El recorregut de la cercavila es podrà fer a peu, en bicicleta o patinet, entre altres.





Aquesta celebració s’emmarca en el projecte Camins Escolars, que té per objectiu afavorir la mobilitat sostenible i augmentar l’autonomia dels infants i adolescents a través de la promoció d’hàbits cívics. A més, Camins Escolars treballa per millorar la qualitat ambiental, per fer les entrades i sortides dels centres educatius més amables, per contribuir en l’increment de l’activitat física dels més joves i per fomentar la cohesió de la comunitat educativa.