El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha augurat aquest divendres que la guerra d' Ucraïna i els seus efectes durarà "molts anys", i que comportarà una crisi alimentària que ja s'està començant a notar i que afectarà països del nord d'Àfrica , com Magrib i Sahel.





" Probablement la guerra durarà molts anys per la voluntat d'una sola persona, la que ha iniciat aquesta guerra. És la guerra d'un sol home, la guerra de Putin, i per la seva voluntat continuarà ", ha assegurat en un col·loqui organitzat per La Vanguardia.





José Manuel Albares @ep





Per Albares, l'augment del preu dels cereals i dels fertilitzants així com la impossibilitat que surti d'Ucraïna provocarà que "molt aviat es vegin greus problemes de seguretat alimentària" i que s'allargui en el temps.





Després d'assegurar que aquesta crisi ja s'està començant a entreveure, ha alertat que s'aguditzarà i durarà més que la guerra "perquè quan s'acabi, encara passarà temps fins que els camps en què se sembrava blat puguin tornar a estar operatius".





I és que, ha explicat, que països com Egipte, de més de 100 milions de persones, depenen del 80% del gra d'Ucraïna i Rússia, i creu que s'estan equivocant els estats que estan apostant pel "proteccionisme" i tancant els mercats.





Per això, s'ha mostrat favorable a estudiar les possibilitats que el contingent de cereal atrapat a Ucraïna pugui sortir, encara que això el que farà és “endarrerir la crisi”.





DIFICULTATS ENERGÈTIQUES





També s'ha referit a les dificultats energètiques que planteja també la substitució del gas i en menor mesura del petroli rus a diversos països d'Europa, i ha defensat que Espanya està "perfectament situada per ajudar l'autonomia energètica europea" atès que a la Península Ibèrica es troba el 50% de la capacitat de regasificiació, amb plantes GNL.





Sobre les connexions energètiques a través d'Espanya, en referència sobretot al MidCat, creu que una qüestió que afecta tota la UE i no només Espanya i França.





El ministre, que ha defensat que la guerra ha provocat una Europa més cohesionada i unida, també amb els seus socis transatlàntics, ha desitjat que Rússia torni a la taula de diàleg i comprengui “que fa dècades que a Europa es va abolir la guerra com a forma de resoldre conflictes entre estats, i que tots els estats són sobirans”.





NOU MÓN





Tot això passa, ha concretat, quan falta un mes perquè Espanya aculli una nova cimera de l'OTAN i perquè, una mica més d'un any, assumeixi la presidència espanyola de la UE.





De la cimera de l'OTAN, ha explicat que esperen que sorgeixi una resposta contundent "al desafiament que representa Rússia, no només per a Ucraïna, sinó per al model de vida que ha proporcionat dècades de pau i prosperitat", i que el document estratègic que s'aprovi reflecteixi les amenaces que, al seu parer, procedeixen del flanc sud del món.





FLANC SUD





"Els atacs i amenaces híbrides, atacs de ciberseguretat, l'ús polític inacceptable de la immigració irregular o el tall de subministraments energètics per pressionar la sobirania d'un país, es dóna a l'est, però es podria donar demà al sud, i això es ha de reproduir", ha reclamat Albares, que també ha avisat que, un cop s'ha afeblit el Daesh a l'Iraq i Síriva, ara l'epicentre del terrorisme s'ha traslladat a Mali i Sahel.





A més, ha assenyalat que esperen acollir Finlàndia i Suècia en aquesta cimera de l'OTAN, una organització que "és una aliança defensiva, no ofensiva" , i per això creu que ningú s'ha de sentir amenaçat per la seva ampliació.





Sobre si s'oferirà a Ucraïna entrar a l'OTAN, el ministre ha recalcat que "no està a sobre de la taula" i que el país ucraïnès tampoc no ho està sol·licitant.





El ministre també ha assegurat que no veu "cap indici" que Putin pugui emprendre alguna acció o atacar el territori de l'OTAN, i creu que la millor manera de garantir la seguretat dels ciutadans és formar part d'aquesta organització.