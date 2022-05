Un avi va quedar cobert de sang després que els Staffordshire Bull Terriers el van mutilar a ell i al seu gos en un atac brutal, va dir la seva filla. Michael Campbell, de Wirral (Regne Unit), estava passejant el seu gos Bo a Birkenhead Park quan van ser atacats el 15 de maig.





L'home de 80 anys va tractar de salvar el Bull Tzu francès, però es va veure obligat a retirar-se quan els Staffies van començar a mossegar-ho i esgarrapar-lo . Va observar horroritzat com els animals "fora de control destrossaven" el seu gos de sis anys.





Els Staffies també van atacar el valent amo del gos, Jan Majer quan va intentar salvar Bo, deixant-ho amb una horrible ferida a la cama que va exposar el seu os. La filla de Michael, Denise, li va dir a The Mirror: "El pare va deixar anar Bo i aquests Staffies van sortir del no-res i van començar a atacar el seu gos".



"Va anar a recollir Bo i va caure. Estaven saltant sobre ell i tractant d'arribar a Bo, a qui estava protegint. Tenia mossegades per tot arreu i esgarrinxades a la cara. El pare va intentar protegir Bo, però no va poder i va haver de moure's. Els Staffies van començar a atacar Bo, esbocinant-lo davant del meu pare", explica la filla de l'afectat.





"Després va arribar un altre home corrent i va aconseguir allunyar Bo dels gossos. El va aixecar i va intentar posar-lo sobre la seva espatlla, però els gossos van començar a atacar-lo. Li van mossegar la cama per arribar a Bo... Podies veure l'os de la cama . Tindrà cicatrius de per vida", relata.





Jan, de 33 anys, de Birkenhead, li va dir a The Mirror que va anar per ajudar Bo després d'escoltar els crits del gos. Ell va dir: "Estava conduint pel parc amb la finestra baixa i vaig sentir un gos cridant. Vaig aturar el meu cotxe, vaig saltar la tanca i vaig anar a ajudar el gos".





“Quan el vaig recollir, els gossos es van aixecar d'un salt i van intentar assolir-lo. Un em va mossegar la mà i estava penjant de mi. L'altre em va mossegar la cama. Va ser molt dolorós, vaig sentir que algú m'estava esquinçant la cama. Recordo caure a terra i després trontollar cap a la tanca i saltar de nou", explica. "Tinc por dels gossos grans ara. Són perillosos, no podeu imaginar que un chihuahua pugui fer això. Què passa si va ser un nen de tres anys i no jo qui va ser atacat? Podrien haver matat el nen ”, afegeix.





Jan, originari de la República Txeca, va ser traslladat d'urgència a l'hospital i actualment està de baixa a causa de les ferides. Malgrat les ferides, no està enutjat amb els gossos i, en canvi, va culpar els amos. Ell va dir: "Sóc un amant dels gossos. No pots culpar els gossos, són animals. Sempre són els amos. Tots els gossos poden ser encantadors".





“Al meu país si tens un gos així, ho has de portar amb corretja o amb morrió. El meu missatge per als seus lectors és que mantinguin els gossos vigilats", demana l'afectat.





Bo @gofundme





Jan creu que inicialment va veure tres gossos envoltant Bo, encara que només va ser atacat per dos dels animals. Un altre transeünt va aconseguir recollir Bo i portar-lo a un cotxe de policia proper després de la intervenció de Jan. Denise va dir: "La policia va portar Bo als veterinaris. El veterinari va dir que estava pràcticament mort quan va arribar i que si no hagués arribat a temps, no hauria sobreviscut”.





Michael, que té problemes de salut, va quedar cobert de sang després de l'atac. El van portar a l'hospital mentre que Bo va ser portat d'urgència al veterinari, on el gos va romandre gairebé durant una setmana.





Des de llavors, Denise ha creat una pàgina de GoFundMe per ajudar el seu pare a pagar el tractament continu de Bo. La factura del veterinari ja ha aconseguit les 3.800 lliures esterlines (4.477 euros), encara que la família ha rebut la sorprenent quantitat de 4.000 lliures esterlines en donacions.





Bo i Michael ara estan de tornada a casa recuperant-se, encara que l'atac encara persegueix el jubilat, les mans del qual encara estan embenades. La seva filla va dir: “Està absolutament traumatitzat. No és la mateixa persona des que va passar. No crec que torni a sortir mai més. No deixa de donar voltes al cap, segueix escoltant el seu gos cridar. Diu que no se sent segur de tornar-ne a sortir", lamenta.





La policia va anar al lloc i va decomissar dos gossos després de l'atac, que va tenir lloc cap a les 11.45 hores. La policia de Merseyside encara està investigant i Denise espera que els oficials "prenguin les mesures correctes" després de la terrible experiència del seu pare.





Els animals incautats estan retinguts per la policia de Merseyside mentre duri el cas. Denise va aconseguir trobar els homes que van ajudar el seu pare després de compartir una publicació a Facebook sobre l'atac.