Una balena jubarta de 25 tones que va ser vista a Mallorca ha mort després de quedar encallada a la costa de Tavernes de la Valldigna (València), segons han informat aquest divendres en un comunicat la Fundació Oceanogràfic i la Guàrdia Civil.





L'entitat ha explicat que l'animal va ser albirat i desemmallat fa uns dies a Cala Millor, Mallorca, i que aquest dijous va ser localitzat a la platja de Tavernes de la Valldigna "extremadament feble i amb diversos talls a l'aleta dorsal".





Balena avistada a Mallorca - FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC





En concret, cap a les 17 hores de dijous, agents de la Policia Local de Tavernes van informar la Guàrdia Civil de l'albirament del cetaci encallat i incapaç de moure's. Les forces de seguretat van sol·licitar la col·laboració de l'Oceanogràfic.





Després de la troballa, l'equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic, mitjançant la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana, s'ha desplaçat a la zona per avaluar l'estat de la balena. Davant el seu greu estat, els especialistes han optat per subministrar una injecció eutaràsica a l'animal per evitar que es prolongui el patiment.





La fundació Oceanogràfic ha assenyalat que s'ha avaluat la possibilitat de treure la sorra a l'animal , un exemplar de 25 tones i 12 metres de longitud aproximadament, per fer-li la necròpsia.





Igualment, ha comentat que la proximitat a la costa ha complicat l'operatiu per remolcar a mar obert a la balena , que presentava diverses ferides a l'aleta dorsal i "era incapaç de continuar nedant".





El responsable de Conservació de la Fundació Oceanogràfic, José Luis Crespo, ha indicat que “atesa la greu condició i la seva mida, les possibilitats de rescat eren nul·les”. "Li generaríem més lesions i complicaria la seva condició i, possiblement, tornaria a aparèixer a la sorra", ha afegit.